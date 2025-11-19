Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, miercuri seară, la B1 TV, criza generată de sancțiunile impuse companiei Lukoil de către SUA și de dezbaterea internă privind viitorul rafinăriei Petrotel din România. În opinia sa, autoritățile române au pornit de la o premisă greșită atunci când au discutat despre posibilitatea ca statul să vândă activele companiei, întrucât România nu este proprietara rafinăriei și nu are competența legală de a o înstrăina.

„Statul român nu poate vinde Lukoilul. Lukoilul trebuie să vândă rafinăria. Statul român nu are cum să o vândă, că nu-i proprietar. Bine că mă în sfârșit s-au dumirit că nu-i bine să preia rafinaria în administrare. Soluția corectă era să ceară termene cât mai lungi de la Trezoreria Statelor Unite, să ceară Lukoilul să solicite astfel de termene”, a declarat Băsescu, criticând modul în care Guvernul și instituțiile responsabile au gestionat comunicarea și strategia privind acest dosar sensibil.

Fostul președinte a ținut să tempereze îngrijorările publice referitoare la posibile creșteri ale prețurilor la carburanți sau la riscul unor disfuncționalități în aprovizionare. România, spune el, are suficiente resurse interne de producție pentru a acoperi aproape integral necesarul pieței.

„Atâta timp cât avem controlul pe 80% din necesarul de producție, va putea fi gestionată, după părerea mea, la nevoie chiar cu mici importuri de benzină și motorină. Piața poate fi acoperită fără să se mărească prețurile la combustibil”, a explicat Băsescu, sugerând că o eventuală oprire temporară a rafinăriei nu ar afecta grav consumatorii.

Traian Băsescu a avertizat și asupra unui aspect pe care îl consideră ignorat în dezbaterea publică: tendința globală a companiilor petroliere mari de a se îndepărta de activitățile de rafinare, concentrate acum pe resurse și proiecte upstream.

„Chevron și Exxon vor să cumpere zăcămintele pe care le au în exploatare, inclusiv în Irak, în Iran și în Kazahstan. Nu vor să cumpere rafinaria. Și mă îndoiesc că cineva este foarte interesat să cumpere și rafinăria din Bulgaria și pe cea din România”, a spus el, lăsând să se înțeleagă că procesul de atragere a unui cumpărător va fi dificil și de durată.

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești a intrat în atenția autorităților după ce SUA au impus sancțiuni extinse companiei-mamă, ceea ce obligă entitățile afiliate să găsească rapid soluții de conformare. Una dintre variantele discutate în spațiul public a fost numirea unui administrator temporar din partea statului, însă Băsescu apreciază că această idee s-a dovedit nerealistă și riscantă.

Fostul șef al statului susține că strategia corectă ar fi fost extinderea termenelor de conformare, pentru a permite companiei să găsească un cumpărător într-un interval rezonabil, fără a bloca activitatea rafinăriei și fără a crea panică pe piața carburanților.

Intervenția lui Traian Băsescu vine într-un moment în care autoritățile române încearcă să găsească o soluție care să respecte atât regulile impuse de partenerii americani, cât și interesul național privind securitatea energetică. Declarațiile sale adaugă presiune asupra Guvernului, sugerând că deciziile luate până acum au fost incomplete sau insuficient explicate.

În timp ce România încearcă să securizeze lanțul de aprovizionare și să evite dezechilibrele din piață, perspectiva unui cumpărător rămâne incertă, iar discuțiile cu SUA continuă. Fostul președinte atrage atenția că timpul scurt și lipsa unor investitori interesați ar putea complica și mai mult procesul.