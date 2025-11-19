Statul a renunțat la scenariul preluării rafinăriei Petrotel, deși acesta fusese analizat intens în perioada recentă. Conform unor informații citate de Digi24, problema majoră este lipsa unei finanțări rapide de aproximativ 200 de milioane de euro, considerată esențială pentru repunerea imediată în funcțiune a instalațiilor în cazul unei administrări temporare de către stat.

În locul acestei soluții, autoritățile au conturat o procedură în două etape: vânzarea rafinăriei și, separat, a rețelei de benzinării. Proprietarul actual va fi obligat să scoată activele la licitație, iar statul va supraveghea procesul.

Pentru Petrotel, considerată infrastructură critică deoarece acoperă circa 20% din necesarul național de carburanți, Guvernul vrea să adopte până pe 21 noiembrie un act normativ care să permită listarea rapidă la vânzare. Procedura ar urma să fie accelerată pentru a preveni orice discontinuitate în producție, spun sursele citate.

Cele aproximativ 300 de stații Lukoil vor fi și ele scoase pe piață, printr-o reglementare separată. Un al doilea proiect normativ ar trebui aprobat până pe 13 decembrie, pentru a clarifica modalitatea de transfer și a evita blocaje administrative.

Decizia Trezoreriei Statelor Unite de a plasa Lukoil pe lista sancțiunilor obligă grupul să își oprească activitățile internaționale până la finalul lunii noiembrie. Termenul de „wind-down” impus a creat presiune în toate statele unde compania deține active, inclusiv România.

Pentru piața locală, situația este delicată: rafinăria este strategică, iar rețeaua de distribuție este extinsă. În plus, companiile europene implicate în tranzacții cu Lukoil riscă sancțiuni secundare, ceea ce deja a afectat contracte și finanțări.

În acest context, autoritățile de la București au transmis în ultimele săptămâni că statul trebuie să fie pregătit să intervină. Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că rafinăria ar putea fi preluată provizoriu de stat dacă situația o cere, insistând asupra rolului strategic al Petrotel. Tot el a precizat că o oprire temporară nu pune în pericol aprovizionarea imediată, dar o suspendare prelungită ar obliga România să importe volume suplimentare de combustibil.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România trebuie să asigure respectarea sancțiunilor americane și stabilitatea pieței locale. Acesta a reiterat că țara nu va cere extinderea termenului limită din 21 noiembrie impus de SUA.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că România ar trebui să solicite o derogare în aplicarea sancțiunilor, avertizând asupra riscurilor unei eventuale administrări de stat a rafinăriei. El a atras atenția că menținerea Petrotel în funcțiune ar presupune cheltuieli anuale estimate la 1,2 miliarde de dolari.

În ceea ce privește rețeaua de benzinării, acesta a subliniat că „nu sunt o problemă, pentru că ele sunt date în locaţie de gestiune, sunt date la diverşi privaţi care le operează în numele Lukoil”.

În schimb, rafinarea propriu-zisă ar reprezenta o povară serioasă, motiv pentru care fostul președinte spune că „dacă o iei, te frigi”, întrucât „în procesul de rafinare, de regulă, se pierd bani. Se câştigă în procesul de distribuţie”.