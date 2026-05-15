Economistul Adrian Negrescu a criticat explicațiile privind majorările salariale din companiile de stat profitabile, susținând că multe dintre aceste societăți înregistrează câștiguri nu datorită eficienței, ci datorită poziției dominante pe piață și lipsei investițiilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Negrescu a afirmat că unele companii de stat își permit să majoreze costurile de producție atunci când doresc, indicând drept exemplu Hidroelectrica. Potrivit economistului, o parte dintre aceste firme realizează profit și pentru că nu fac investiții consistente.

El a catalogat drept „cel puțin deplasată” explicația potrivit căreia cele 47 de companii de stat ar avea dreptul să crească salariile deoarece sunt pe profit. În opinia sa, aceste societăți ar trebui să ofere produse și servicii la prețuri cât mai mici, în special în sectorul energetic, și nu să urmărească „un profit speculativ”.

Negrescu a avertizat totodată că decizia lui Ilie Bolojan ar putea genera un efect de domino în sectorul bugetar. Economistul consideră că astfel a fost deschisă „Cutia Pandorei” în materie salarială și că este posibil ca și alte categorii de angajați la stat să solicite majorări salariale invocând motive precum „profitabilitatea” sau „importanța sistemică”.

„Sa ii explice cineva premierului ca multe dintre companiile de stat care inregistreaza profit o fac pentru simplul motiv ca au un monopol in piata si ca isi permit sa creasca costurile de productie (vezi cazul Hidroelectrica) cand isi doresc. In plus, multe dintre ele fac profit pentru ca nu fac investitii. Explicatia cum ca cele 47 de firme de stat au dreptul sa creasca salariile pentru ca se afla pe profit e cel putin deplasata. In mod normal, aceste firme de stat ar trebui sa ofere produse si servicii cat mai ieftine (mai ales in zona de energie), nu sa umble dupa un profit speculativ, iar salariile sa fie crescute, astfel, din pix. Bolojan a deschis ,,Cutia Pandorei” in materie salariala si nu este exclus ca in perioada urmatoare si alte categorii de bugetari sa ceara cresteri de salarii pe diverse motive legate de ,,profitabilitate” sau ,,importanta sistemica””, este mesajul lui Negrescu.

Executivul a aprobat o majorare de 6,5% a bugetelor pentru 47 de companii de stat și ocuparea unor posturi vacante. Cei 47 de operatori economici se află în subordinea, coordonarea sau autoritatea administrațiilor publice locale din 22 de județe și activează în domenii precum apă-canal, salubritate și transport. Cele mai multe companii vizate activează în sectorul apă-canal, fiind vorba despre 29 de societăți, la care se adaugă patru companii de salubritate și zece din transport. De asemenea, sunt incluse un parc industrial, aeroporturile din Cluj și Iași, precum și Baza de tratament Ocna Mureș.

Impactul total al măsurilor adoptate de Guvern este estimat la 168,7 milioane de lei. Din această sumă, 83,1 milioane de lei reprezintă majorări salariale acordate în limita indicelui mediu prognozat al inflației pentru anul 2026, pentru 43 de operatori economici. Alte 66,4 milioane de lei sunt destinate ocupării a 1.241 de posturi vacante, iar 18,3 milioane de lei vor acoperi cheltuielile aferente celor 376 de posturi nou-înființate.

Propunerea a fost înaintată Guvernului de către Ministerul Dezvoltării, iar printre companiile incluse se numără Apavil, Multi-Trans, Compania de Apă Arad și Apă Canal Ilfov.

În paralel, și angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026. Decizia este justificată de faptul că societatea derulează în acest an cel mai amplu program de investiții din istoria sa, în valoare de aproximativ 5,6 miliarde de lei. Guvernul a menționat printre proiectele importante dezvoltarea Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activității operaționale a companiei.

În Memorandumul adoptat pe 8 mai se arată că Romgaz s-a poziționat drept lider investițional în perioada ianuarie 2022 – 2025, realizând aproximativ 52% din valoarea totală a investițiilor cumulate ale principalelor cinci companii de stat din energie: Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica.