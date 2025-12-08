Potrivit Codului Rutier, un accident minor este acel eveniment în care sunt implicate cel mult două vehicule, nu există persoane rănite și nu au fost avariate alte bunuri decât cele două mașini. În această situație, nu vorbim despre infracțiune, ci despre o simplă contravenție sau chiar despre o procedură administrativă.

Dacă există chiar și cea mai mică suspiciune de vătămare corporală, situația nu mai este considerată incident minor și se schimbă complet obligațiile legale.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să oprești vehiculul și să te asiguri că nu blochezi circulația. Legea te obligă să eliberezi partea carosabilă, dacă acest lucru este posibil, până la finalizarea formalităților. Dacă mașinile rămân poziționate astfel încât încurcă traficul, riști sancțiune.

Este important să păstrezi calmul și să verifici dacă există doar pagube materiale. Dacă orice persoană este rănită, chiar și ușor, situația nu mai este una minoră și trebuie anunțată poliția.

Codul Rutier permite soluționarea accidentelor minore fără intervenția poliției, dacă sunt îndeplinite cumulativ câteva condiții. Evenimentul să implice doar două vehicule, să nu existe victime și ambii conducători să fie de acord asupra circumstanțelor producerii accidentului.

În acest caz, se poate completa formularul de constatare amiabilă de accident. Documentul este recunoscut legal și ține locul procesului-verbal de la poliție. Formularul trebuie completat corect, semnat de ambii șoferi și transmis asiguratorilor.

Poliția trebuie anunțată dacă sunt implicate mai mult de două vehicule, dacă există neînțelegeri între șoferi sau dacă unul dintre conducători refuză completarea constatării amiabile. De asemenea, dacă ai lovit o mașină parcată și nu îl găsești pe proprietar, legea te obligă să anunți poliția.

Prezentarea la unitatea de poliție trebuie făcută în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului. Nerespectarea acestui termen poate duce la suspendarea permisului de conducere.

În cazul constatării amiabile sau al prezentării la poliție, trebuie să ai la tine permisul de conducere, cartea de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA valabilă. Lipsa acestor documente poate atrage sancțiuni distincte.

După completarea actelor, fiecare șofer trebuie să se adreseze asiguratorului RCA în termenul prevăzut în poliță. Dosarul de daună se deschide pe baza documentelor și a dovezilor furnizate. Nerespectarea termenelor poate duce la întârzieri sau probleme în despăgubire.

Dacă ulterior primești prin poștă o amendă pe care o consideri eronată, ai dreptul să o contești. Termenul legal de contestare a procesului-verbal este de 15 zile de la data comunicării. Contestarea se face la judecătoria în a cărei rază a fost constatată fapta sau la domiciliul tău, după caz.

În instanță poți aduce ca probe constatarea amiabilă, fotografii, înregistrări de pe camera de bord sau declarații ale martorilor.

De menționat că, filmările realizate cu camera de bord sunt permise și pot fi folosite ca probă, atât la asigurări, cât și în instanță. Legislația privind protecția datelor permite folosirea acestor imagini atunci când servesc unui interes legitim, cum este dovedirea unei fapte rutiere.

Este important ca filmarea să surprindă clar momentul producerii incidentului și să nu fie modificată.