Codul Rutier, reglementat prin OUG nr. 195/2002, stabilește situațiile în care permisul de conducere este reținut pe loc de către polițistul rutier. Reținerea permisului se face prin eliberarea unei dovezi înlocuitoare, cu sau fără drept de circulație.

Permisul se reține obligatoriu dacă șoferul conduce sub influența alcoolului, când alcoolemia depășește limita legală sau când testarea indică substanțe psihoactive. În aceste cazuri, dovada nu conferă drept de circulație.

Permisul se reține și atunci când șoferul refuză testarea cu aparatul etilotest sau drugtest ori recoltarea probelor biologice.

O altă situație clar prevăzută de lege este depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h. În acest caz, permisul este reținut pe loc, iar dreptul de a conduce este suspendat pentru 90 sau 120 de zile, în funcție de depășirea constatată.

Permisul mai poate fi reținut pentru trecerea la culoarea roșie a semaforului, neacordarea de prioritate care duce la accident, depășiri neregulamentare grave sau conducere agresivă, așa cum este definită explicit în legislație.

În toate aceste situații, polițistul este obligat să îți comunice motivul reținerii și durata suspendării, conform legii.

Un exemplu în care permisul poate fi reținut și primești o dovadă cu drept de circulație este atunci când ai fost implicat într-un accident soldat doar cu pagube materiale. Permisul poate fi reținut pentru cercetări, dar primești dovadă cu drept de conducere până la soluționarea situației.

Permisul este reținut temporar, iar dreptul de a conduce este suspendat pentru o perioadă determinată. Dovada eliberată poate avea sau nu drept de circulație. Dacă are drept de circulație, acesta este valabil maximum 15 zile. Dacă nu are drept de circulație, nu mai ai voie să conduci din acel moment.

Suspendarea începe din ziua următoare expirării dovezii, dacă aceasta a fost eliberată cu drept de circulație.

Suspendarea înmatriculării vehiculului este o sancțiune distinctă de reținerea permisului și este prevăzută tot de OUG 195/2002, în forma actualizată.

Înmatricularea se suspendă automat dacă mașina nu are inspecția tehnică periodică valabilă. În acest caz, suspendarea operează de drept, chiar dacă șoferul nu este oprit imediat în trafic.

Aceeași măsură se aplică dacă polița RCA este expirată sau nu ai deloc asigurare. Suspendarea înmatriculării intervine automat din momentul expirării asigurării.

De asemenea, dacă certificatul de înmatriculare este reținut pentru defecțiuni tehnice grave, modificări neomologate sau lipsa unor elemente obligatorii, înmatricularea este suspendată până la remedierea problemelor constatate.

Conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată este contravenție gravă și atrage sancțiuni serioase. Poți primi amendă, puncte de penalizare (6 puncte de penalizare și amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă) și reținerea certificatului de înmatriculare.

La valoarea punctului-amendă din 2025, de 202,5 lei, amenda poate ajunge la peste 4.000 de lei, în funcție de numărul de puncte aplicate.

În unele situații, fapta poate deveni infracțiune, mai ales dacă se constată intenția clară de a eluda legea.

De reținut că, înmatricularea se reactivează automat după ce sunt îndeplinite toate condițiile legale. Asta înseamnă ITP valabil, RCA activă și remedierea defecțiunilor tehnice menționate în procesul-verbal.

Nu este necesară o decizie specială a poliției dacă suspendarea a intervenit automat din cauza ITP sau RCA. Reactivarea este consecința directă a îndeplinirii obligațiilor legale.