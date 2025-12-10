OMODA 5 — modelul-vârf al gamei actuale — nu este doar un crossover urban, ci o vitrină a inovațiilor tehnice de generație nouă, adaptate pieței europene, unde calitatea, siguranța și conectivitatea digitală sunt prioritare.
Arhitectură avansată: structură cu până la 78% oțel de înaltă rezistență
OMODA 5 nu impresionează doar prin design, ci prin modul în care este construit efectiv. Structura modelului folosește:
- 73–78% oțel de înaltă rezistență, pentru rigiditate sporită
- zone hot-stamped, care întăresc punctele critice
- sudură laser și adezivi structurali, ce reduc vibrațiile și îmbunătățesc NVH
- optimizare pentru piețele europene, incluzând suspensie calibrată pe drumurile din UE (în unele versiuni cu valve Sachs / ZF)
Această arhitectură se traduce direct în confort, stabilitate la viteze mari și un nivel acustic redus — caracteristici esențiale pentru publicul european orientat spre calitate premium.
Cabină digitală de generație nouă — Snapdragon Cockpit SA8155
Interiorul modelului OMODA 5 îmbrățișează filosofia „smart cabin”, folosind una dintre cele mai avansate soluții hardware din industria auto: platforma Snapdragon Cockpit (SA8155) – folosită și de branduri premium, redarea grafică detaliată, interfață fluidă, asistent vocal, actualizări software OTA, ecrane furnizate leaderi globali în display-uri auto.
Experiența digitală din OMODA 5 se apropie mai mult de cea a unui smartphone high-end decât de o mașină clasică.
Sisteme ADAS dezvoltate cu furnizori globali: Bosch, Valeo, Continental
OMODA 5 integrează o suită amplă de 20 de sisteme de asistență, dezvoltate în colaborare cu cei mai importanți furnizori din lume:
- Bosch – radare, ESP, unități de control
- Valeo – camere și module electronice
- Continental – senzori, radare și elemente de siguranță
Aceste colaborări poziționează OMODA 5 într-o zonă rar întâlnită în segmentul său: acces la tehnologie premium la un preț competitiv.
Motorizări eficiente și opțiuni electrice moderne
OMODA 5 este disponibil în România în două forme principale:
- 1.6 TGDI – 147 CP, eficiență termică 44,5% (printre cele mai bune din industrie)
- OMODA 5 EV – aprox. 204 CP, baterie 61 kWh, autonomie ~430 km WLTP
Versiunea electrică folosește baterii LFP furnizate de CATL, renumite pentru durabilitate, stabilitate termică și cicluri de viață extinse. Pentru viitor, sunt analizate și soluții precum battery swap, dezvoltate în colaborarea Chery–CATL.
Design futurist și poziționare strategică
OMODA 5 a fost gândit pentru o generație de șoferi tineri, urbani, care apreciază stilul, conectivitatea și siguranța.
Liniile futuriste, iluminarea LED, interiorul minimal-premium și experiența tech integrată îl plasează într-o zonă în care concurența tradițională încă recuperează teren.
