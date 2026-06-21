Radare și camere e-SIGUR în 2026: când expiră amenzile și ce spune legea

Anul 2026 a adus pe drumurile din România o extindere vizibilă a sistemelor automate de monitorizare a traficului, inclusiv radarele inteligente și rețeaua de camere video e-SIGUR. Pe anumite tronsoane de drum național și autostradă, constatarea abaterilor nu mai presupune oprirea conducătorilor auto de către echipaje de poliție. Înregistrarea vitezei se face automat, iar sancțiunile sunt ulterior transmise prin poștă la domiciliul șoferilor.

Întrebarea care apare frecvent în rândul conducătorilor auto vizează intervalul în care poliția poate transmite amenda și condițiile în care aceasta mai este valabilă. Regimul contravențiilor din România este stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, care prevede două termene esențiale în procesul de sancționare.

Primul se referă la emiterea procesului-verbal, care trebuie întocmit în maximum 6 luni de la data săvârșirii faptei. Acest termen începe să curgă din momentul constatării, inclusiv atunci când abaterea este surprinsă de un radar automat.

Al doilea termen vizează comunicarea documentului către contravenient. După redactarea procesului-verbal, autoritățile au obligația de a transmite amenda la adresa de domiciliu în cel mult 2 luni. În situația în care acest interval este depășit, sancțiunea își pierde valabilitatea, conform prevederilor legale.

Atunci când abaterea este înregistrată de un radar fix sau de un echipament mobil fără oprirea șoferului, procedura include un pas suplimentar. Poliția verifică mai întâi baza de date a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pentru a identifica proprietarul autoturismului.

Ulterior, este transmisă o notificare către titularul mașinii, care are obligația de a comunica datele persoanei aflate la volan în momentul abaterii. Dacă această obligație nu este respectată, pot fi aplicate sancțiuni distincte față de contravenția inițială.

După stabilirea conducătorului auto, procesul-verbal este emis pe numele acestuia, iar de la acel moment începe să curgă termenul de 2 luni pentru comunicare.

În anumite cazuri, documentul poate ajunge la destinatar după expirarea termenului legal de 2 luni de la redactare. Într-o astfel de situație, sancțiunea își pierde valabilitatea, iar fapta este considerată prescrisă din punct de vedere contravențional.

Totuși, anularea amenzii nu se produce automat. Persoana vizată trebuie să formuleze o contestație și să o depună la instanța competentă în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal. Procedura de verificare rămâne astfel una strict judiciară, bazată pe termenele prevăzute de legislația contravențională în vigoare, potrivit celor relatate de promotor.ro.