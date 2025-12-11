Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care transportă marfă și tranzitează Ungaria că, începând cu 1 ianuarie 2026, drumul principal nr. 42, între localitatea Berettyóujfalu și granița de stat, va fi supus unor restricții de greutate. Vehiculele de marfă vor putea circula pe acest tronson doar dacă masa totală maximă autorizată nu depășește 7,5 tone.

Excepție fac transporturile destinate orașelor Biharkeresztes și Artánd, care trebuie să fie menționate în documentele de transport, precum și autobuzele, care nu sunt afectate de noile reguli.

Pentru camioanele care depășesc această limită, autoritățile ungare recomandă utilizarea autostrăzii M4, care oferă un traseu alternativ sigur și mai bine echipat pentru traficul greu. În situații speciale, șoferii pot solicita gratuit un permis de acces prin compania ungară de drumuri publice, „Magyar Közút Nonprofit Zrt.”.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Budapesta, a Consulatului General de la Szeged sau a Consulatului General de la Gyula. În cazuri urgente, sunt disponibile linii de permanență pentru situații speciale.

Călătoriile rutiere în Ungaria implică respectarea unor reguli stricte, menite să asigure siguranța și fluența traficului. Una dintre principalele obligații este achiziționarea vignetei electronice, necesară pentru circulația pe majoritatea autostrăzilor și drumurilor expres. Aceasta poate fi cumpărată online sau direct de la benzinării.

Limitele de viteză trebuie respectate cu strictețe: 50 km/h în localități, 90 km/h în afara localităților, 110 km/h pe drumuri expres și 130 km/h pe autostrăzi. Conducerea sub influența alcoolului este complet interzisă, legislația aplicând toleranță zero (0,00%), iar sancțiunile pentru nerespectarea acestei reguli sunt severe.

În plus, faza scurtă a luminilor trebuie să fie aprinsă permanent pe tot parcursul zilei, indiferent de zona de circulație. Șoferii trebuie să aibă întotdeauna asupra lor permisul de conducere valabil, actul de identitate sau pașaportul, certificatul de înmatriculare și asigurarea RCA.