Ministerele din România poartă negocieri cu Comisia Europeană pentru a permite finanțarea burselor sociale ale studenților, atât din universitățile publice, cât și din cele private, din fonduri europene, cu o propunere de alocare de 60 de milioane de euro pentru anul viitor.

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că obiectivul este ca primele plăți să fie făcute în luna februarie 2026, pentru bursele aferente lunii ianuarie.

Potrivit acestuia, discuțiile tehnice desfășurate în aceste zile între Ministerul Educației, MIPE și Comisia Europeană urmăresc identificarea mecanismelor prin care fondurile europene ar putea acoperi componenta socială a burselor, în contextul crizei fiscal-bugetare care a impus, în ultimele luni, măsuri dificile, inclusiv reducerea fondului de burse.

Ministrul a afirmat că aceste măsuri au fost necesare pentru stabilizarea sistemului de educație și cercetare, evitând întreruperea contractelor de muncă și contribuind la echilibrul general al țării.

„În aceste zile, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au loc discuţii tehnice cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Comisia Europeană, pentru a identifica soluţiile de alocare financiară – prin fonduri europene – cu scopul de a susţine bursele sociale ale studenţilor. Criza fiscal-bugetară a presupus ca antidot aplicarea unor măsuri dificile (între acestea s-a regăsit şi redimensionarea fondului de burse pentru studenţi). Unele măsuri au fost luate ca soluţii fiscal-bugetare imediate, salvatoare, altele pentru a prefigura şi reforme pe termen lung”, a declarat ministrul Daniel David joi, 11 decembrie.

Daniel David a explicat că, în etapa actuală, prioritatea este reconstruirea și creșterea sistemului, începând cu sprijinirea studenților. El a precizat că propunerea ministerului este de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 de milioane de euro, ceea ce ar readuce nivelul acestuia aproape de cel din 2024 și 2025, după ajustări, și l-ar face cu circa 35% mai mare decât în 2023.

Măsura vizează atât studenții de la buget, cât și pe cei din programele cu taxă și ar urma, în viziunea ministerului, să reducă presiunea financiară de pe universități, permițându-le să direcționeze mai multe resurse către performanță academică.

„Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem şi, în acest sens, începem cu studenţii. Primul pas este propunerea de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro, ceea ce va face ca fondul de burse în noul an să fie nominal şi în practică apropiat de anii 2024 şi 2025 (după redimensionare) şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023. Acest demers, care ţinteşte componenta socială, atât pentru studenţii de la buget, cât şi pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenţii, ci şi să reducă presiunea pe contribuţia universităţilor, care ar putea să fie orientată şi spre performanţă”, a afirmat ministerul Educației.

Daniel David a subliniat că, prin acest mecanism, se poate sprijini simultan dimensiunea socială și excelența universitară.

Totuși, modul de repartizare a fondurilor rămâne la latitudinea fiecărei instituții de învățământ superior.

Ministrul Educației a mai arătat că susținerea studenților este esențială într-o țară care are, raportat la populație, prea puțini absolvenți de studii universitare.

El a cerut ca programul să fie implementat imediat după aprobarea la nivel european, astfel încât bursele să poată fi accesate chiar de la începutul anului viitor, cu estimarea fermă ca primele plăți să fie făcute în februarie 2026.