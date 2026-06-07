Angajații care pot ieși la pensie cu 5 ani mai devreme: lista completă conform noii legi a pensiilor

Noile reglementări din sistemul public de pensii permit pensionarea anticipată pentru anumite categorii de salariați, cu până la cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare. Legea prevede trei situații principale în care acest drept poate fi exercitat, fiecare condiționată de criterii specifice de eligibilitate.

Prima situație vizează angajații care au realizat stagiul complet de cotizare, stabilit în prezent la 35 de ani. Aceștia pot opta pentru pensionarea anticipată, însă cuantumul pensiei este redus proporțional cu numărul de luni cu care pensionarea este devansată. Reducerea este temporară și se revizuiește automat odată cu atingerea vârstei standard de pensionare.

Legea prevede reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au desfășurat activități în condiții de muncă grele, cu expunere la factori de risc recunoscuți oficial. Sunt incluse sectoare precum mineritul, industria siderurgică, producția industrială grea, sistemul energetic, construcțiile, transporturile, dar și anumite categorii din sistemul medical expuse la factori nocivi.

Este necesară prezentarea documentației justificative, cum ar fi carnetul de muncă și adeverințe care atestă încadrarea în grupele superioare de muncă. Lipsa acestor documente poate conduce la respingerea cererii de pensionare anticipată.

O altă categorie eligibilă pentru reducerea vârstei și a stagiului de cotizare este reprezentată de persoanele încadrate cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu pe durata activității profesionale. Această măsură este destinată compensării limitărilor capacității de muncă pe parcursul carierei.

Totuși, un număr semnificativ de beneficiari pierd acest drept din cauza dificultăților birocratice sau a lipsei documentelor necesare, cum ar fi certificatele de handicap și deciziile medicale care atestă perioada în care a fost afectată capacitatea de muncă.

Aceste modificări sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și Casa Națională de Pensii Publice, care oferă informații detaliate privind condițiile și procedurile de pensionare anticipată. Pentru detalii suplimentare și clarificări, persoanele interesate pot consulta site-urile oficiale ale instituțiilor guvernamentale responsabile.

Surse: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Pensii Publice, Monitorul Oficial al României.