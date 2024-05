Conform datelor publicate de Ministerul Finațelor, veniturile combinatului de la Galați au scăzut anul trecut la 3,7 mld de lei, aproximativ 740 de milioane de Euro, de la 7,9 mld de lei în 2022, iar pierderile înregistrate sunt de aproximativ 460 de milioane de Euro în 2023.

La solicitarea Capital, un purtător de cuvânt LIBERTY a declarat:

”De anul trecut toți producătorii de oțel din Europa operează în condiții extrem de dificile, cu inflație crescută, costuri ridicate ale energiei și cerere scăzută, agravate de războiul din Ucraina care a generat creșterea masivă a prețurilor la materiile prime și întreruperea lanțului de aprovizionare. Industria siderurgică a fost, de asemenea, afectată de creșterea istorică a importurilor ieftine din țări care nu se confruntă cu aceleași costuri de reglementare a standardelor de mediu.

Importurile au obținut o cotă de 27% din piața europeană, un factor care a contribuit la suspendarea unei capacități de producție primară de 22 de milioane de tone de oțel la finalul anului trecut, reprezentând aproximativ 25% din capacitatea totală de producție la nivel european, iar mulți producători din Europa au anunțat închideri de fabrici și disponibilizări.

Pentru a gestiona eficient aceste provocări de piață, LIBERTY Galați a întrerupt uneori activitatea furnalului și a redus programul de producție, dar a reușit să mențină locurile de muncă și să plătească integral salariile angajaților.

În acest an, am repornit operațiunile de producție și am livrat circa 400.000 de tone de oțel românesc clienților noștri din România și de peste hotare. Așteptăm o îmbunătățire a pieței în cursul anului și revenirea producției și a profitabilității la un nivel normal.”