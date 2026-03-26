Premierul Ilie Bolojan a declarat că nici el și nici reprezentanții săi nu au purtat negocieri cu liderii AUR sau cu parlamentari din acest partid. El a precizat că nu există astfel de discuții și că nu este luată în calcul formarea unei noi majorități alături de AUR.

Întrebat dacă ar putea apărea un astfel de scenariu în cazul în care PSD ar rupe coaliția, premierul a explicat că, de fiecare dată când a făcut parte dintr-o coaliție, a respectat regulile stabilite și nu a încercat să negocieze alte majorități în paralel. În același context, a arătat că nu au existat negocieri între el sau PNL și AUR în această perioadă.

Totodată, Ilie Bolojan a explicat pentru G4Media că în spațiul public apar frecvent speculații și etichete care nu au fundament. El a arătat că, în ultima perioadă, au existat încercări de a-l asocia cu diferite formațiuni politice, însă aceste afirmații nu au bază reală.

„Întotdeauna când am fost într-o coaliție, am respectat regulile jocului. Și, deci, nu am căutat să negociez cu alții pentru a forma alte majorități. Și nu au fost niciun fel de negocieri între mine și reprezentanți ai AUR, între PNL, de exemplu, și AUR în această perioadă și nu luăm în calcul o astfel de situație. Dar la noi speculațiile și încercarea de a pune etichete sunt foarte mari. Dacă vă aduceți aminte zilele trecute, unii mai că m-ar fi mutat la USR. Când nu a mai convenit această placă, acum încearcă să mă mute la AUR. Nu există niciun fundament în astfel de situații și baza colaborării unei coaliții este respectul între parteneri și respectarea înțelegerilor și a intereselor țării care ne-a acordat această onoare de a face ceea ce trebuie într-o anumită perioadă de timp”, a declarat premierul.

Reacția premierului vine după ce Sorin Grindeanu a afirmat că lideri PNL ar transmite semnale către AUR. În același timp, în ultimele luni, PSD a votat alături de AUR în anumite situații parlamentare, inclusiv la o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dar și la un amendament la legea bugetului.

În acest context, Ilie Bolojan a subliniat că baza funcționării unei coaliții este respectul între parteneri, respectarea înțelegerilor și urmărirea intereselor țării.

Ilie Bolojan a mai fost întrebat dacă a avut discuții cu parlamentari din AUR nemulțumiți de partid. Acesta a spus că nu a purtat astfel de discuții și că nu are cunoștință despre existența lor.

Premierul a explicat că întâlnirile și discuțiile informale din Parlament sunt firești, deoarece parlamentarii se întâlnesc frecvent și este normal să existe un minim de colegialitate și respect. El a arătat că salutul sau schimbul de replici în acest cadru nu trebuie confundate cu negocieri politice.

În același timp, Ilie Bolojan a subliniat că există o diferență clară între dialogul obișnuit din activitatea parlamentară și eventualele tranzacții politice, pe care le-a exclus în mod categoric.