Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că, deși premierul Ilie Bolojan urmează să înainteze o propunere cât de curând, nu există în acest moment un termen clar și nici informații legate de un nume concret.

Ioana Dogioiu a subliniat că nu deține date privind persoanele analizate sau eventualele decizii deja luate, menționând că publicul va fi informat imediat ce o hotărâre va fi adoptată oficial, după parcurgerea procedurilor interne din cadrul PNL.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a arătat totodată că profilul viitorului ministru al Educației poate fi intuit, fiind vorba despre o persoană cu credibilitate și cu anvergură în domeniul educației.

„Cât de curând, cu putinţă, nu pot să vă dau un termen şi anticipez întrebarea, nici un nume. A găsit o persoană, până acum? Nu am informaţii despre ceea ce s-a decis sau nu s-a decis, despre ce persoane sunt sau nu sunt. În momentul în care va fi luată o decizie, vă reamintesc că decizia trebuie luată şi în cadrul PNL, pentru că este un portofoliu care aparţine Partidului Naţional Liberal, în momentul acela decizia va fi comunicată”, a declarat Ioana Dogioiu.

Anterior, la începutul lunii ianuarie, premierul Ilie Bolojan declara că și-a propus ca până la finalul lunii să formuleze o propunere privind viitorul ministru al Educației și Cercetării. Scopul este ca noul ministru să poată lucra alături de ceilalți membri ai Guvernului la elaborarea legii bugetului de stat pentru acest an, document care ar urma să fie finalizat la jumătatea lunii viitoare.

În prezent, Ilie Bolojan deține interimar funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David în luna decembrie.

Amintim că PNL traversează un conflict intern în momentul de față. Nemulțumirile față de Ilie Bolojan au crescut în rândul liderilor și organizațiilor liberale, în contextul în care acesta deține atât funcția de premier, cât și pe cea de președinte al partidului.

Conflictul din Partidul Național Liberal a izbucnit la nivel național în 2025, între taberele conduse de premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan, și liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma. Tensiunile din partid au la bază o dispută financiară, nu una ideologică, legată de o datorie de aproximativ 6 milioane de euro, bani cheltuiți pentru promovarea cărții fostului premier Nicolae Ciucă.

În urma discuțiilor purtate cu mai mulți lideri liberali, reiese că PNL este în prezent divizat în trei tabere distincte: una care îl susține pe Ilie Bolojan și reformele promovate de acesta, o a doua care își dorește înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier cu un alt lider liberal și un al treilea grup format din indeciși, care evită să își exprime public poziția.

Conflictul central dintre susținătorii lui Ilie Bolojan și cei ai lui Hubert Thuma are drept miză datoria de 6 milioane de euro, sumă reprezentând costurile de promovare ale cărții „Un ostaș în slujba țării”, scrisă de fostul premier Nicolae Ciucă. Ilie Bolojan refuză ca această datorie să fie achitată din fondurile partidului, susținând că respectivele contracte nu au fost încheiate corect și că foștii lideri ai PNL, respectiv Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, ar trebui să acopere suma din fonduri proprii.

De cealaltă parte, fosta conducere a partidului afirmă că nu dispune de resursele financiare necesare pentru a plăti datoria și consideră că suma ar trebui achitată eșalonat din subvențiile primite de PNL de la bugetul de stat.

Cartea semnată de Nicolae Ciucă a generat controverse puternice, în special în timpul campaniei electorale din 2024. Costurile totale pentru tipărirea și promovarea volumului s-au apropiat de 6 milioane de euro, PNL cheltuind aproximativ 510.000 de euro lunar pentru promovare, la care s-au adăugat circa 450.000 de euro pentru realizarea și montarea panourilor publicitare.