Noi interceptări din dosarul Adrianei Georgescu, acuzată de DNA că ar fi cerut 500.000 de euro pentru a influența soluții judiciare, au ieșit la iveală. În conversațiile obținute de anchetatori, pe lângă numele Ilie Bolojan și Nicușor Dan, avocata menționează și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Potrivit stenogramelor, Georgescu i-ar fi spus unui investigator sub acoperire că Grindeanu „are plăcerea să denunțe la DNA” și că ar face acest lucru crezând că astfel contribuie la buna funcționare a sistemului, dar și pentru a-și întări poziția politică. Aceasta se referea la un denunț pe care Grindeanu l-ar fi făcut împotriva unui om de afaceri, Jean Paul Tucan, cel care ulterior a sesizat DNA cu privire la solicitarea de mită.

”Avocata: „Vezi că Sorin are hobby-ul să toarne la DNA. Îi place!” Investigator: „Cine?” Avocata: „Grindeanu. (n.r.: Sorin Grindeanu, liderul PSD) E un hobby la el.” Investigator: „Sorin?” Avocata: „Da! Eu nu-mi explic de ce-a făcut gestul ăsta cu Jean! Este o plăcere a lui, o face că are impresia că dacă slujește DNA-ul, ajută sistemul, rămâne în politică.”

Sorin Grindeanu a negat orice contact cu avocata și a declarat pentru Digi24 că nu există motive pentru a-l cunoaște personal:

„Probabil că doamna respectivă de la PNL mă știe de la televizor, că altfel nu am interacționat niciodată. Cu siguranță este prea puțin pentur a-mi ghici care îmi sunt hobby-urile. În mandatul meu de ministru al Transporturilor, am făcut cele mai mari învestiții în portul Constanța”, a transmis liderul PSD.

DNA a deschis ancheta în septembrie 2025. Conform procurorilor, Adriana Georgescu a fost prins în flagrant delict în timp ce primea 60.000 de euro, o parte din suma totală cerută, însoțită de un bărbat care se recomanda drept general SIE.

Avocata, membră PNL Sector 1, este cercetată pentru trafic de influență. Ancheta arată că aceasta pretindea că poate interveni în dosare aflate pe rolul DNA și al instanțelor, precum și în finalizarea unor contracte sau angajări în companii de stat. În discuțiile cu Jean Paul Tucan, Georgescu susținea că are „legături în DNA și la Administrația Prezidențială” și că poate ajunge „direct la șeful DNA, Marius Voineag”.