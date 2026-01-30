Din cuprinsul articolului Ce ar trebui să facă PNL în plin scandal cu Adriana Georgescu?

În cadrul podcastului „7×7”, publicat vineri, 30 ianuarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat despre controversa care îl implică pe premierul Ilie Bolojan și presupusele legături ale Adrianei Georgescu, avocat care a avut anterior legături cu PNL. Dan Andronic a precizat că doamna Georgescu a fost parte din PNL și a corespondat cu lideri ai partidului, însă nu crede că ea ar fi avut o influență semnificativă în cadrul formațiunii. El a adăugat că, dacă ar fi avocatul ei, ar fi greu să îi recomande altă apărare decât recunoașterea implicării.

Radu Coșarcă a subliniat că interesul nu este neapărat persoana Adrianei Georgescu, ci presupusele ei legături și influența asupra vârfului Guvernului României. El a amintit că Georgescu s-ar fi lăudat că are acces la premierul Ilie Bolojan, ceea ce ridică semne de întrebare privind modul în care se pot face „aranjamente” în jurul întâlnirilor cu oficialii de rang înalt.

Dan Andronic a întrebat retoric dacă acest acces ar fi putut fi valabil și pentru viitorul premier, iar Coșarcă a explicat că problema reală este modul în care suspiciunile se adună în jurul premierului, la scurt timp după un caz celebru în care s-a cerut 1 milion de euro pentru a facilita o întâlnire cu premierul. În prezent, sumele discutate ar fi mai mici, între 5 și 60 de mii de euro, dar fenomenul continuă să ridice întrebări.

Radu Coșarcă a remarcat că opoziția încearcă să capitalizeze situația, dar că nu există dovezi directe care să îl incrimineze pe premier. Totuși, el a arătat că responsabilitatea lui Bolojan și a conducerii PNL constă în modul în care gestionează atmosfera politică și permit apariția unor conversații despre intrări și trafic de influență.

Coșarcă a subliniat că PNL riscă să se decredibilizeze dacă nu intervine ferm, impunând reguli clare de comportament intern și demonstrând nevinovăția, acolo unde este cazul.

