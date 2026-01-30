Executivul a aprobat un nou set de reglementări care vizează transporturile rutiere de persoane, cu accent pe transportul contra cost realizat prin servicii regulate. Potrivit informațiilor transmise de autorități, ordonanța introduce clarificări menite să alinieze legislația actuală cu modificările deja operate prin OUG nr. 141/2024 privind transporturile rutiere, eliminând prevederile considerate necorelate sau depășite.

În acest context, transportul județean sau local de persoane contra cost poate fi efectuat, pe baza unei licențe de traseu, doar în situația în care nu există deja o cursă atribuită pe traseul respectiv. Măsura urmărește să evite suprapunerile între operatori și să protejeze drepturile celor care dețin licențe valabile, contribuind astfel la menținerea unui echilibru funcțional pe piața serviciilor de transport.

Guvernul subliniază că aceste ajustări sunt necesare pentru a crea un cadru mai previzibil pentru operatori și pentru a asigura o concurență corectă. Prin limitarea posibilității de a introduce curse suplimentare pe trasee deja atribuite, autoritățile încearcă să reducă tensiunile dintre operatori și să ofere stabilitate serviciilor de transport public.

Totodată, actul normativ aduce precizări suplimentare privind modul de aplicare a licențelor de traseu, astfel încât acestea să fie utilizate strict în condițiile pentru care au fost emise. Autoritățile consideră că această abordare va contribui la o mai bună organizare a transporturilor și la creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor.

Un alt capitol important al ordonanței vizează activitățile de intermediere în transportul rutier de persoane, domeniu în care Guvernul a decis extinderea ariei de aplicare a reglementărilor. Noile prevederi permit identificarea și verificarea tuturor participanților implicați direct sau indirect în realizarea unui serviciu de transport rutier, fie el regulat sau ocazional.

Potrivit comunicatului oficial, scopul acestei măsuri este de a permite autorităților să controleze mai eficient lanțul de prestare a serviciilor, inclusiv pe cei care facilitează sau intermediază transportul. Astfel, toți actorii implicați pot fi supuși controalelor și, dacă este cazul, sancționați, pentru a preveni practicile neloiale și pentru a menține un echilibru corect în piața transporturilor.

Guvernul argumentează că, în lipsa unor reguli clare pentru intermediari, pot apărea distorsiuni în piață, inclusiv evitarea obligațiilor fiscale sau ocolirea regulilor privind autorizarea curselor. Extinderea domeniului de aplicare al legislației este văzută ca un instrument de creștere a transparenței și de responsabilizare a tuturor celor implicați în furnizarea serviciilor de transport.

Prin aceste modificări, autoritățile își propun să asigure o supraveghere mai strictă a sectorului și să elimine zonele gri în care anumite activități nu erau suficient reglementate. Măsura este prezentată ca un pas necesar pentru adaptarea cadrului legal la realitățile actuale ale pieței.

Ordonanța introduce și prevederi suplimentare pentru transportul rutier de mărfuri, în special în cazul operațiunilor internaționale sau al celor de cabotaj. Noile reguli se aplică vehiculelor, inclusiv celor cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone.

În acest caz, conducătorii auto care dețin permise pentru categoriile B și BE și care efectuează transporturi rutiere contra cost sunt obligați să dețină un certificat de pregătire profesională. Documentul trebuie să ateste că șoferii au cunoștințele necesare pentru respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și a timpilor de odihnă obligatorii, precum și pentru utilizarea corectă a tahografului.

Autoritățile explică faptul că introducerea acestei cerințe urmărește creșterea siguranței rutiere și alinierea practicilor din România la standardele europene în materie de transporturi. Pregătirea profesională este considerată esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru respectarea regulilor privind timpii de lucru ai șoferilor.

Totodată, măsura are rolul de a uniformiza cerințele aplicabile diferitelor categorii de transportatori, reducând diferențele de tratament între operatorii care desfășoară activități similare. Guvernul consideră că aceste reguli vor contribui la profesionalizarea sectorului și la creșterea nivelului de conformare.

În ceea ce privește utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, ordonanța stabilește mai clar limitele de competență ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Actul normativ detaliază modul concret de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității operatorilor economici care nu respectă obligațiile fiscale.

Conform noilor prevederi, ISCTR poate dispune imobilizarea vehiculului utilizat la transport prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Această măsură este prezentată ca un instrument de descurajare a practicilor ilegale și de întărire a controlului în domeniul transporturilor rutiere.

Guvernul susține că clarificarea atribuțiilor ISCTR era necesară pentru a evita interpretările diferite ale legislației și pentru a asigura o aplicare unitară a sancțiunilor. Prin stabilirea explicită a procedurilor, autoritățile urmăresc să crească eficiența controalelor și să asigure respectarea legislației fiscale de către toți operatorii din sector.