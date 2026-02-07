Judecătoria Agnita, din județul Sibiu, a decis înlocuirea unei amenzi penale de 1.800 de lei cu 180 de zile de închisoare. Măsura a fost luată după ce persoana condamnată nu a achitat suma stabilită printr-o hotărâre definitivă anterioară.

Amenda fusese aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Instanța stabilise inițial o sancțiune de 180 de zile-amendă, cu o valoare de 10 lei pentru fiecare zi, rezultând un cuantum total de 1.800 de lei.

Hotărârea de condamnare a rămas definitivă în luna martie 2025. Persoanei condamnate i-a fost acordat termenul legal pentru achitarea amenzii, conform procedurilor în vigoare.

Potrivit documentelor aflate la dosar, bărbatul nu a achitat suma datorată și nici nu a solicitat eșalonarea plății. Mai mult, instanța i-a acordat și un termen suplimentar, de aproximativ trei luni, pentru a face dovada achitării amenzii penale.

În lipsa plății, Biroul Executări Penale al instanței a sesizat judecătorul cu propunerea de înlocuire a amenzii penale, scrie site-ul Sibiu Independent. Instanța a analizat situația și a constatat că sancțiunea financiară nu a fost executată.

Judecătorul a apreciat că neplata amenzii atrage aplicarea dispozițiilor legale privind înlocuirea sancțiunii pecuniare cu pedeapsa privativă de libertate.

În urma verificărilor, instanța a dispus transformarea celor 180 de zile-amendă în 180 de zile de închisoare. Decizia a fost pronunțată în ședință publică la data de 3 februarie 2026.

Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare, potrivit procedurii prevăzute de lege.

Codul Penal prevede expres că, dacă o persoană condamnată nu execută amenda penală cu rea-credință, instanța poate înlocui zilele-amendă neplătite cu zile de închisoare. Fiecare zi-amendă neexecutată corespunde unei zile de detenție.

Termenul de plată a amenzii penale este de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. După acest termen și după constatarea neplății, instanța poate fi sesizată pentru aplicarea art. 63 Cod Penal. Fiecare zi-amendă se transformă într-o zi de închisoare.