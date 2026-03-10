Vineri, 20 martie, este termenul limită pentru depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. În acest scop pot fi utilizate mai multe formulare fiscale.

Acestea includ Formularul 010 pentru declarație de înregistrare fiscală, declarație de mențiuni sau declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, Formularul 016 pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, Formularul 020 pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal, Formularul 040 pentru instituțiile publice și Formularul 070 pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere.

Alternativ, contribuabilii pot utiliza Formularul electronic 700 pentru înregistrarea sau modificarea în mediul electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale și pentru radierea înregistrării fiscale.

Aceste notificări se depun în mai multe situații. Prima situație este intrarea, prin opțiune, în sistemul TVA la încasare până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care se aplică sistemul, în cazul persoanelor impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri de cel mult 4.500.000 de lei și nu au aplicat sistemul în anul anterior, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.

De asemenea, notificarea este necesară pentru intrarea în sistem prin opțiune a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Ieșirea din sistem este obligatorie în cazul depășirii plafonului de 4.500.000 de lei și trebuie notificată până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care plafonul a fost depășit. Totodată, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare pot opta pentru ieșirea din sistem între data de 1 și 20 ale oricărei luni, dacă nu au depășit plafonul anual, dar decid să renunțe la aplicarea acestuia.

Miercuri, 25 martie, reprezintă unul dintre cele mai importante termene fiscale ale lunii, fiind data limită pentru depunerea mai multor declarații.

Prima este Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100. Aceasta se depune lunar de contribuabilii care au obligații precum impozitul pe veniturile persoanelor fizice, inclusiv impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, din dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, arendarea bunurilor agricole și alte surse. De asemenea, se declară impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc și alte obligații lunare prevăzute în ordinul ANAF.

În aceeași zi trebuie depus și Formularul 112, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă. Aceasta este depusă lunar de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, de instituțiile prevăzute în Codul fiscal și de persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene privind securitatea socială sau a acordurilor la care România este parte.

Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc venituri din drepturi de proprietate intelectuală, contracte de activitate sportivă, arendă sau asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit legislației fiscale, pentru care impozitul se reține la sursă. În anumite situații, aceasta se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

Tot până la 25 martie trebuie depusă Declarația 395, o declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național, precum și pentru gestionarea fluxurilor extracomunitare de bunuri. Declarația este depusă de persoanele autorizate pentru furnizarea serviciilor poștale pentru trimiterile contra ramburs realizate pe teritoriul național, cu excepția trimiterilor de corespondență definite de legislația în vigoare, precum și pentru trimiterile poștale care intră sub incidența legislației privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

În aceeași zi se depune Formularul 224, declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de persoane fizice care desfășoară activitate în România. Aceasta este depusă de persoanele care lucrează în România pentru angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în țară și care datorează contribuții sociale pentru salariații lor fără a exista un acord privind declararea și plata contribuțiilor.

Tot până la 25 martie trebuie depus Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300, de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform Codului fiscal. Perioada de raportare poate fi lunară, trimestrială, semestrială sau anuală, în funcție de situația contribuabilului.

Contribuabilii trebuie să depună și Decontul special de TVA – Formularul 301, în funcție de situațiile prevăzute în instrucțiunile de completare ale formularului.

În aceeași zi se depune și Formularul 307, declarația privind sumele rezultate din ajustarea, corecția ajustărilor sau regularizarea taxei pe valoarea adăugată. Aceasta este depusă în mai multe situații, inclusiv de persoana impozabilă beneficiară a unui transfer de active care devine succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA, de locatarul sau utilizatorul unor active corporale fixe achiziționate prin leasing în anumite condiții sau de persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA și care au efectuat ajustări incorecte ori nu au efectuat ajustările prevăzute de lege.

De asemenea, până la 25 martie trebuie depus Formularul 311, declarația privind TVA colectată datorată de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform Codului fiscal. Declarația este depusă de persoanele impozabile care, în perioada în care nu au un cod valid de TVA, efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii ori achiziții pentru care sunt obligate la plata TVA.

Tot până la această dată se depune Declarația recapitulativă privind livrările, achizițiile și prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES. Aceasta este depusă de contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA pentru operațiuni precum livrările intracomunitare scutite de taxă, livrările de bunuri în operațiuni triunghiulare, prestările de servicii către persoane impozabile stabilite în alte state ale Uniunii Europene, achizițiile intracomunitare de bunuri sau servicii și alte operațiuni prevăzute de legislația fiscală.

Tot până la 25 martie trebuie depusă Declarația privind impozitul pe profit – Formularul 101 de către contribuabilii ale căror reglementări contabile sunt emise de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Luni, 30 martie, este termenul limită pentru depunerea Declarației informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național – Formularul 394. Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, conform legislației fiscale, putând fi lunară sau trimestrială.

Declarația este depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România pentru livrările de bunuri și prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul ori beneficiarul. Totodată, declarația se depune pentru achizițiile de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării sau prestării este în România, inclusiv pentru cele în care beneficiarul este obligat la plata TVA.

Marți, 31 martie, reprezintă ultima zi a lunii și termenul limită pentru mai multe declarații importante.

Prima este Declarația specială de TVA – Formularul 398, cunoscută și ca VAT Return One Stop Shop. Aceasta trebuie depusă până la sfârșitul lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, prin mijloace electronice, de către persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute de legislația fiscală, indiferent dacă au realizat sau nu operațiuni în perioada de raportare.

Tot până la 31 martie trebuie depus Fișierul standard de control fiscal SAF-T – Formularul D406. Obligația revine mai multor categorii de contribuabili, inclusiv regiilor autonome, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, societăților pe acțiuni, societăților în comandită pe acțiuni, societăților în comandită simplă, societăților în nume colectiv, societăților cu răspundere limitată, companiilor și societăților naționale, organizațiilor cooperatiste, unităților fără personalitate juridică din România aparținând unor persoane juridice străine, persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin sedii permanente în România, asociațiilor cu scop patrimonial sau fără scop patrimonial, fondurilor de pensii și altor entități organizate potrivit Codului civil, societăților nerezidente care au cod de TVA în România și altor persoane juridice obligate să țină contabilitatea în partidă dublă.

Declarația D406 se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA, iar contribuabilii care au ca perioadă fiscală semestrul sau anul, precum și cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, transmit declarația trimestrial. Termenul limită este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Tot la 31 martie trebuie depuse Formularul 010 sau Formularul electronic 700 de către persoanele juridice care au îndeplinit la finalul anului precedent condițiile prevăzute de Codul fiscal pentru schimbarea regimului de impozitare. Acestea sunt depuse inclusiv de microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale sau în urma exercitării opțiunii.