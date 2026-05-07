Analiza arată că deprecierea monedei naționale are un impact imediat asupra costurilor energetice, în condițiile în care petrolul, gazele și energia sunt tranzacționate în euro sau dolari.

Un curs valutar mai ridicat înseamnă automat costuri mai mari pentru importuri, iar aceste majorări ajung ulterior în prețurile plătite de populație și companii.

Potrivit datelor analizate, în perioada recentă au apărut deja creșteri semnificative pe mai multe segmente ale pieței:

deprecierea leului cu aproximativ 3,5%;

scumpirea benzinei cu 5,1%;

creșterea prețului motorinei cu 8,4%;

majorări între 2% și 15% pe piețele de gaze și energie electrică.

Specialiștii susțin că volatilitatea cursului euro afectează inclusiv planurile de investiții și strategiile companiilor din domeniul energetic.

Experții avertizează că marile proiecte energetice pot fi încetinite sau amânate în perioade marcate de instabilitate politică și lipsă de predictibilitate.

Sunt vizate inclusiv investițiile în:

producția de energie;

infrastructura de transport;

capacitățile de stocare;

proiectele de energie regenerabilă;

modernizarea rețelelor energetice.

Analiza arată că investitorii devin mai rezervați atunci când există riscul unor schimbări fiscale, al unor intervenții politice în piață sau al unor măsuri considerate impredictibile.

În paralel, România depinde într-o proporție importantă de fondurile europene destinate modernizării sistemului energetic, iar întârzierile administrative sau blocajele politice pot afecta accesarea acestor bani.

Potrivit analizei, persistarea tensiunilor politice poate pune în pericol accesarea unor finanțări europene importante pentru sectorul energetic.

Sumele estimate ajung la aproximativ 10 miliarde de euro, bani destinați investițiilor în infrastructură și tranziție energetică.

În același timp, companii strategice precum:

Hidroelectrica ,



Romgaz ,



OMV Petrom



sunt considerate sensibile la schimbările politice și la modificările de reglementare, deoarece statul are un rol important în funcționarea pieței energetice.

Specialiștii avertizează asupra riscului unor măsuri populiste

Experții din domeniu susțin că perioadele de instabilitate politică vin adesea la pachet cu riscul adoptării unor măsuri cu impact imediat, dar cu efecte negative pe termen lung.

Printre acestea se numără:

plafonări de preț;

taxe suplimentare;

intervenții administrative în piață.

Astfel de măsuri pot reduce temporar presiunea socială, însă afectează încrederea investitorilor și reduc apetitul pentru proiecte noi.

România se confruntă deja cu un cost ridicat al energiei raportat la veniturile populației, iar eventualele blocaje economice pot amplifica tensiunile sociale și inflația.

Președintele Asociației Energia Inteligentă avertizează că piețele energetice reacționează foarte rapid la orice semnal de instabilitate.

În opinia sa, investitorii urmăresc atent evoluțiile politice și economice din România, iar lipsa de predictibilitate afectează încrederea în piață.

„Pieţele reacţionează imediat la risc”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Analiza arată că România transmite în prezent semnale de incertitudine, ceea ce poate influența:

costurile de finanțare;

investițiile externe;

stabilitatea monedei naționale;

evoluția inflației.

Specialiștii avertizează că România poate intra într-un mecanism economic periculos:

instabilitatea politică afectează încrederea piețelor;

deprecierea leului generează scumpiri;

prețurile mai mari la energie și carburanți alimentează inflația;

tensiunile sociale și economice cresc.

Evoluția din perioada următoare va depinde, potrivit analiștilor, de rapiditatea formării unui guvern stabil și de capacitatea autorităților de a menține direcția economică și europeană a țării.

În paralel cu scumpirea carburanților, datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o creștere puternică a cifrei de afaceri din comerțul cu combustibili.

Potrivit INS, în luna martie 2026:

comerțul cu carburanți a crescut cu 33,2% față de februarie;

vânzările de produse nealimentare au avansat cu 19,9%;

vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 10,2%.

Ca serie ajustată sezonier, comerțul cu amănuntul a crescut cu 2,6%.

Totuși, comparativ cu martie 2025, volumul total al comerțului cu amănuntul a scăzut cu 2,3%, pe fondul reducerii consumului pentru mai multe categorii de produse.

Evoluțiile economice și energetice din perioada recentă

Indicator Evoluție Deprecierea leului Aproximativ 3,5% Creștere preț benzină +5,1% Creștere preț motorină +8,4% Creșteri pe piața energiei și gazelor Între 2% și 15% Comerț cu carburanți (martie 2026 vs februarie) +33,2% Comerț total cu amănuntul (martie 2026 vs martie 2025) -2,3% Fonduri europene aflate în risc Aproximativ 10 miliarde euro

Contextul politic și economic actual pune o presiune suplimentară pe piața energetică, într-un moment în care România încearcă să accelereze investițiile în infrastructură și independență energetică.

Analiștii avertizează că lipsa stabilității și a predictibilității poate avea efecte directe atât asupra investiți