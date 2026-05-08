Prețuri la pompă 8 mai 2026. Cea mai ieftină benzină din țară poate fi cumpărată la prețul de 8,69 lei pe litru, la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, pe drumul european E60. Tot în aceeași stație din Iernut se găsește și cea mai ieftină motorină din România. Un litru de motorină este vândut cu 9,27 lei, nivel care plasează stația Petrolium din Mureș pe primul loc la nivel național în ceea ce privește cele mai mici prețuri pentru ambii carburanți principali.

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina are un preț minim de 9,12 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 9,82 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, cele mai mici tarife sunt înregistrate în București, unde un litru costă 4,23 lei. În Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, prețul minim pentru GPL este de 4,36 lei pe litru, iar în Constanța acesta ajunge la 4,34 lei, potrivit Peco Online.

În București, unde au fost analizate 371 de stații, benzina are un preț minim de 8,21 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 9,22 lei pe litru. Șoferii care utilizează GPL pot alimenta la prețuri începând de la 4,23 lei pe litru.

Situația este similară și în Cluj-Napoca, unde au fost identificate 187 de stații de carburanți. Aici, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în Capitală, respectiv 8,21 lei și 9,22 lei pe litru, însă GPL-ul este ușor mai scump, cu un tarif minim de 4,36 lei pe litru.

În Timișoara, unde funcționează 234 de stații, prețurile minime pentru benzină și motorină sunt identice cu cele din celelalte mari orașe analizate, în timp ce GPL-ul poate fi cumpărat la un preț minim de 4,36 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate și în Iași, unde au fost analizate 172 de stații de alimentare.

La Constanța, în cele 255 de stații monitorizate, benzina și motorina păstrează aceleași niveluri minime de preț, însă GPL-ul este ușor mai ieftin decât în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, fiind comercializat de la 4,34 lei pe litru.

În Craiova, unde au fost găsite 193 de stații de carburanți, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în restul marilor orașe analizate, iar GPL-ul poate fi alimentat de la 4,23 lei pe litru, la același nivel cu cel din București, potrivit celor mai recente date disponibile pe hartacarburant.ro.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o creștere de 0,1%. Astfel, un plin de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 0,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În schimb, prețul mediu al motorinei a scăzut semnificativ în aceeași perioadă. Un litru de motorină este mai ieftin cu 4,6% față de luna trecută, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri șoferii plătesc acum cu aproximativ 24 de lei mai puțin decât acum 30 de zile, potrivit sursei citate anterior.

În această perioadă, România ocupă locul al 11-lea în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină. Înaintea țării noastre se află Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Croația. În ceea ce privește motorina, România este situată pe locul al șaptelea în Uniunea Europeană în topul statelor cu cele mai mici prețuri la acest tip de carburant. Țările care au prețuri mai reduse decât România sunt Malta, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania și Bulgaria.

Raportat la prețurile fără taxe, România se situează și mai bine în clasamentele europene. Astfel, benzina fără taxe comercializată în țara noastră este a treia cea mai ieftină din Uniunea Europeană, după Malta și Estonia. În cazul motorinei fără taxe, România ocupă locul al doilea în topul celor mai mici prețuri din UE, fiind depășită doar de Malta, conform sursei citate anterior.