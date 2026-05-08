Inițiativa a fost prezentată ca o modalitate de a stimula competitivitatea Europei în domeniul de inteligența artificială, prin reducerea complexității procedurilor de conformare. Totuși, propunerea a generat controverse, existând critici care susțin că Uniunea Europeană își diluează propriile reguli privind sistemele de IA.

Oficialii europeni au explicat că modificările nu reduc nivelul de siguranță, ci urmăresc clarificarea regulilor aplicabile. În prezent, multe companii se confruntă cu incertitudini privind aplicarea simultană a AI Act și a legislațiilor sectoriale, ceea ce poate duce la situații în care sunt reglementate de două ori pentru aceleași procese, conform Euronews.

Regulamentul privind inteligența artificială clasifică sistemele în funcție de nivelul de risc pe care îl prezintă pentru sănătate, siguranță și drepturile fundamentale, de la risc minim până la risc inacceptabil. Cu cât riscul este mai mare, cu atât obligațiile pentru companii sunt mai stricte.

Sistemele considerate cu risc ridicat includ aplicațiile utilizate în infrastructuri critice, educație, ocuparea forței de muncă, migrație, azil și controlul frontierelor. În trecut, această categorie includea și anumite produse încadrate la „mașinării”, precum electrocasnicele inteligente.

Acordul prevede o amânare a aplicării unor obligații importante pentru sistemele de IA cu risc ridicat, acestea având acum termen până în decembrie 2027 pentru conformare. Pentru sistemele utilizate în produse precum ascensoarele sau jucăriile, termenul este extins până la 2 august 2028.

„Nu slăbim nicio regulă de siguranță; clarificăm regulile pentru companiile din Europa. Situația actuală este că firmele sunt confuze dacă trebuie să urmeze AI Act sau legislația sectorială… companiile nu ar trebui reglementate de două ori pentru același lucru”, a declarat Arba Kokalari, raportoarea comisiei pentru Piața Internă a Parlamentului European.

În plus, sunt introduse simplificări pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu scopul de a evita suprapunerile dintre reglementările sectoriale și cele privind inteligența artificială. De asemenea, companiile vor avea acces la un „sandbox” la nivel european, un mediu de testare în care își pot evalua produsele înainte de lansarea pe piață.

Pachetul Digital Omnibus privind IA a fost propus în urmă cu aproximativ cinci luni și face parte din strategia europeană de adaptare a legislației pentru a sprijini dezvoltarea sectorului de inteligență artificială.

O altă componentă a pachetului legislativ este interzicerea sistemelor de inteligență artificială care generează conținut explicit fără consimțământ. Această interdicție include și aplicațiile de tip „nudificare”, care pot elimina digital hainele persoanelor din imagini.

Noile reguli vizează imagini, materiale video și audio cu caracter explicit realizate fără acordul persoanei reprezentate. De asemenea, companiile vor avea termen până la 2 decembrie pentru a-și adapta sistemele la noile cerințe și pentru a implementa marcarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială.

Un europarlamentar din grupul Renew Europe a precizat că reglementările se aplică și situațiilor în care sunt expuse părțile intime ale unei persoane în imagini generate sau modificate.

Raportoarea Parlamentului European pentru piața internă a subliniat că obiectivul nu este reducerea standardelor de siguranță, ci clarificarea acestora. Ea a arătat că firmele se confruntă în prezent cu dificultăți în a înțelege dacă trebuie să respecte AI Act sau legislația sectorială, motiv pentru care noile modificări urmăresc eliminarea suprapunerilor.

Totodată, a fost subliniat faptul că poziția Uniunii Europene este de respingere clară a aplicațiilor de tip „nudificare”, în contextul protejării utilizatorilor și a drepturilor fundamentale.

Un alt europarlamentar implicat în discuții a precizat că regulile se aplică doar imaginilor în care este reprezentată clar o persoană umană, nu personajelor complet generate artificial.

Acordul provizoriu mai trebuie aprobat oficial de Parlamentul European și de statele membre ale Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare.