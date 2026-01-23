Șeful statului a formulat aceste concluzii în urma discuțiilor purtate la Bruxelles cu liderii statelor membre ale Uniunii Europene. Nicușor Dan a subliniat că relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii are o bază solidă, construită în timp, care a contribuit decisiv la securitatea și dezvoltarea continentului.

Pentru România, a arătat președintele, Statele Unite reprezintă un partener strategic indispensabil, în special din perspectiva securității naționale, poziție împărtășită și de un număr semnificativ de state membre ale UE.

”Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre, inclusiv pentru România. Acesta este unul dintre mesajele cheie desprinse din discuţiile pe care le-am purtat seara trecută, la Bruxelles, împreună cu liderii europeni, prezenţi la reuniunea informală a Consiliului European”, scrie preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele a precizat că, din perspectiva României, parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este esențial pentru securitatea națională, iar această abordare este susținută de mai multe state europene.

El a mai arătat că, în pofida dificultăților recente din relația transatlantică, există suficiente argumente pentru continuarea și consolidarea cooperării dintre cele două părți.

”Deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în această relaţie transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. Dialogul rămâne esenţial pentru a asigura o abordare constructivă de ambele părţi, inclusiv pe teme sensibile precum regimul tarifar”, afirmă şeful statului.

În ceea ce privește zona arctică, Nicușor Dan a transmis că discuțiile informale din cadrul Consiliului European au condus la o poziție unanimă de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda. Uniunea Europeană, în coordonare cu NATO, intenționează să investească în apărarea acestei regiuni strategice.

”Totodată, a fost reconfirmat sprijinului pentru Ucraina şi continuarea detalierii planurilor militare în contextul garanţiilor de securitate”, anunţă Nicuşor Dan.

Președintele a menționat că pozițiile statelor membre nu au fost pe deplin aliniate în ceea ce privește situația din Gaza, însă majoritatea au susținut necesitatea unei implicări mai active a Europei în procesul de pace.

De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța negocierilor cu Statele Unite privind inițiativa americană referitoare la Carta Coaliției pentru Pace.