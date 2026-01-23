În postarea sa, Donald Trump a sugerat invocarea Articolului 5 al NATO, clauza de apărare colectivă care stipulează că un atac armat împotriva unui membru este considerat atac împotriva tuturor statelor aliate, pentru a elibera agenți ai Poliției de Frontieră pentru alte sarcini.

Liderul de la Casa Albă a argumentat că aliații NATO ar trebui să vină să protejeze granițele americane. Articolul 5 a fost invocat o singură dată în aproape 80 de ani de existență ai NATO, după atacurile din 11 septembrie 2001, când aliații au sprijinit SUA în Afganistan, unde peste 1.000 de soldați non-americani au fost uciși. Această sugestie a lui Trump vine în contextul amenințărilor sale de a retrage SUA din alianță și a criticilor privind lipsa de fiabilitate a NATO.

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: Să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici şi să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, și astfel vom elibera un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini”, a scris Trump pe Truth Social.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Trump a criticat, în special, Danemarca, țară membră a NATO, în timp ce promovează ideea ca Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, să treacă sub control american. El a descris Danemarca ca „nerecunoscătoare” și a susținut că SUA i-au „dat” Groenlanda înapoi după ce forțele americane au protejat-o în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei (n.red. partenerii NATO), nu le-am cerut niciodată cu adevărat nimic. Știți, vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan sau aici sau acolo, și au făcut-o: au stat puțin mai în spate, puțin departe de linia frontului”, a spus președintele joi, în marja Forumului Economic Mondial din Elveția.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins afirmațiile lui Trump, amintind că alianța a sprijinit SUA în Afganistan și că numeroși soldați din state membre, inclusiv din Danemarca și Țările de Jos, și-au pierdut viața în conflict. Rutte a precizat că, în ciuda îndoielilor exprimate de Trump, aliații europeni ar veni în sprijinul Statelor Unite în cazul unui atac.

În discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a reiterat că aliații NATO au stat adesea „mai în spate” și că nu sunt la fel de angajați ca SUA, subliniind că el nu a cerut niciodată cu adevărat ajutorul lor și că nu este sigur că aceștia ar fi răspuns în cazul unui atac asupra Statelor Unite.