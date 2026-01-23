Bursele din Europa au înregistrat joi creșteri semnificative, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord preliminar cu NATO referitor la Groenlanda și a renunțat la planul de a aplica tarife suplimentare unor state europene. Indicele Stoxx 600, care reflectă evoluția principalelor piețe europene, a încheiat ziua în urcare cu 1,1%, cu majoritatea sectoarelor pe plus.

Declarațiile lui Trump, făcute de la Forumul Economic Mondial de la Davos, au descris noul cadru drept un concept care prevede cooperarea în domeniul apărării, inclusiv prin dezvoltarea sistemului antirachetă „Golden Dome”, și accesul la resursele minerale ale Groenlandei. Președintele SUA a menționat că detaliile vor fi comunicate ulterior, subliniind complexitatea acordului.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a apreciat poziția Washingtonului, reafirmând că suveranitatea Groenlandei rămâne neafectată și că dialogul constructiv cu aliații va continua pentru întărirea securității în Arctica.

”Putem negocia orice ţine de politică, securitate, investiţii, economie. Dar nu putem negocia suveranitatea noastră. Am fost informată că nu a fost cazul nici în această situaţie”, a declarat Frederiksen.

Reacția pozitivă a piețelor a fost mai pronunțată în sectoarele auto și farmaceutic, considerate sensibile la tarifele americane. Titlurile auto au crescut cu 2,3%, iar cele din sănătate cu 1,7%. În același timp, indicele european dedicat industriei aerospațiale și de apărare a rămas stabil, reflectând temperarea incertitudinilor geopolitice.

De la Davos, lideri europeni precum cancelarul german Friedrich Merz au salutat schimbarea de ton a Casei Albe și au subliniat importanța menținerii unui parteneriat transatlantic solid. În paralel, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat modul în care liderii europeni gestionează riscurile geopolitice curente.

Pe piețele internaționale, aurul și-a continuat ascensiunea, menținându-și statutul de activ de refugiu în perioade de incertitudine. Contractele futures pe aur cu livrare în februarie au crescut cu aproximativ 1%, în timp ce prețul spot a avansat cu 0,9%. Dolarul american a scăzut ușor, continuând tendința de depreciere generată de preocupările investitorilor față de riscurile globale.