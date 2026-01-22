Conflictul legat de Groenlanda, care inițial părea un capriciu al președintelui Donald Trump, s-a transformat într-o confruntare economică cu ecouri globale.

Pentru piețe, acest lucru aduce un nivel suplimentar de risc geopolitic și reaprinde un scenariu despre care se credea că a fost ținut sub control după acordurile din 2025, spun analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Decizia președintelui SUA de a impune, începând cu 1 februarie, tarife de 10% asupra a opt țări europene care se opun preluării insulei, cu o clauză de majorare la 25% în iunie, marchează o ruptură în relațiile transatlantice (se pare totuși că ar fi renunțat la acestea, potrivit unui anunț făcut miercuri seară).

Problema centrală nu este doar impactul asupra comerțului, ci și precedentul politic: utilizarea sancțiunilor economice pentru a forța concesii teritoriale.

Europa a reacționat mult mai ferm decât în episoadele precedente. Uniunea Europeană a anunțat că ia în calcul două măsuri clare: activarea Instrumentului anti-coerciune (ACI) și reluarea unui pachet de represalii de până la 93 de miliarde de euro. Astfel, conflictul depășește sfera comercială și poate ajunge să includă și reglementări financiare.

În practică, tensiunile s-ar putea extinde la sectoare strategice și la fluxuri de capital, crescând potențialul de perturbare în lanț în întregul sistem și volatilitatea pe piețele globale. Conflictul scoate la iveală dependențe asimetrice: Statele Unite au importat bunuri în valoare de peste 365 de miliarde de dolari din țările vizate în ultimul an, Germania și Regatul Unit reprezentând o mare parte din acest flux.

O mare parte din aceste importuri constau în bunuri intermediare cu valoare adăugată ridicată, dificil de înlocuit pe termen scurt. Aceasta limitează capacitatea tarifelor de a funcționa ca instrument de presiune pe termen lung, explică analiștii XTB.

Pe de altă parte, o parte semnificativă a exporturilor SUA către Europa este reprezentată de materii prime agricole, energie și servicii digitale, segmente în care există substitute regionale sau globale. Acest dezechilibru explică de ce Europa percepe un spațiu de acțiune mai mare, iar Washingtonul încearcă să forțeze o rezolvare înainte ca lanțurile de aprovizionare să se adapteze.

Printre potențialii beneficiari se numără țările care controlează blocajele strategice. Danemarca, pe lângă rolul său politic, găzduiește Novo Nordisk, un furnizor cheie de tratamente inovatoare pentru piața nord-americană, și Maersk, un actor central în transportul maritim global.

Olanda, prin ASML, deține o poziție aproape monopolistă în echipamentele avansate de litografie, fără de care industria semiconductorilor din SUA ar întâmpina obstacole majore. La acestea se adaugă Norvegia, care ar putea beneficia indirect datorită rolului său în sectorul gazelor naturale și al petrolului.

Germania își menține poziția de lider în domeniul mașinilor industriale, automatizării, produselor chimice și senzorilor, sectoare în care înlocuirea nu este imediată. Franța combină influența politică cu puterea în sectoarele energiei nucleare, apărării și aerospațialului, precum și cu produsele de lux cu putere mare de stabilire a prețurilor.

Într-un scenariu de tensiuni prelungite, Europa ar putea accelera strategia de autosuficiență energetică, ceea ce ar putea crește importurile din Norvegia, reduce dependența de alți furnizori și consolida poziția de negociere. Dacă această direcție se confirmă, fluxurile energetice se modifică, iar influența SUA pe piața europeană a hidrocarburilor ar scădea, susțin analiștii XTB.

Din perspectivă financiară, activele refugiu ies în evidență. Aurul a atins niveluri apropiate de 4.700 de dolari pe uncie, susținut de achiziții record ale băncilor centrale, în timp ce euro și alte monede europene au demonstrat o reziliență relativă. Narativul conform căruia confruntarea slăbește încrederea în instituțiile americane susține realocarea treptată a capitalului către active percepute ca mai stabile.

Statele Unite sunt, în schimb, expuse la riscuri care depășesc comerțul bilateral. Economia SUA menține un deficit extern și o dependență ridicată de capitalul străin, iar Europa, inclusiv Regatul Unit și Norvegia, deține peste 10 trilioane de dolari în active financiare americane.

Deși o vânzare masivă este puțin probabilă, chiar și o schimbare marginală în preferința pentru activele în dolari ar putea duce la dobânzi mai mari și presiune asupra monedei americane, punctează analiștii XTB.

În zona de producție, cele mai vulnerabile sectoare din SUA nu sunt neapărat exportatorii, ci cele care depind de componente europene esențiale, precum apărarea, industria aerospațială, produsele farmaceutice și tehnologia avansată. Chiar și o întrerupere parțială a acestor aprovizionări ar afecta investițiile, ocuparea forței de muncă și competitivitatea, crescând costul intern al confruntării.

Mai mult, consumatorii americani sunt printre pierzătorii tăcuți, deoarece tarifele mai mari implică prețuri de import mai ridicate. Aceasta aduce presiune asupra inflației și reduce puterea de cumpărare, iar spațiul de manevră pentru stimulente fiscale rămâne limitat.

Pe termen scurt, un dolar mai slab și protecționismul ar putea susține temporar anumite sectoare din SUA, dar pe termen mediu și lung bilanțul pare nefavorabil: investiții mai mici, inflație importată mai mare și o dilemă între monetizarea datoriei sau ajustări fiscale drastice.