Prima rundă de negocieri trilaterale între Statele Unite, Ucraina și Rusia s-a încheiat recent la Abu Dhabi, sub semnul unui optimism moderat din partea Washingtonului și Kievului. Emisarul american pentru pace, Steve Witkoff, a descris discuțiile drept „foarte constructive”, în timp ce Moscova a preferat să nu ofere încă un punct de vedere oficial. O nouă rundă este programată pentru 1 februarie, în aceeași locație, potrivit surselor oficiale.

Un oficial american a sugerat că aceste întâlniri ar putea reprezenta primul pas spre o eventuală întâlnire la nivel înalt între președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Totuși, analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că regimul de la Kremlin nu urmărește o pace reală decât dacă cererile sale maximaliste sunt acceptate. În prezent, Moscova pare să folosească negocierile pentru a-și avansa obiectivele de război și pentru a transfera responsabilitatea asupra blocajelor către Ucraina.

Printre tacticile folosite de Rusia se numără invocarea „formulei de la Anchorage”, ca și cum aceasta ar fi stabilit vreun acord anterior cu Statele Unite, și solicitarea ca orice acord de încetare a focului să abordeze „cauzele profunde” ale conflictului – termen prin care Kremlinul subliniază revendicările legate de NATO și zona de influență post-sovietică, inclusiv România.

„Oficialii de la Kremlin încearcă adesea să exploateze lipsa de claritate asupra rezultatului summitului americano-rus din Alaska, din august 2025, pentru a susține că la summitul respectiv s-a ajuns la o înțelegere și la un acord comun americano-rus pentru a pune capăt războiului din Ucraina și pentru a prezenta acordul în moduri din care să beneficieze Rusia, inclusiv prin mascarea propriilor eforturi de a împiedica procesul de pace”, semnalează experții în securitate de la ISW.

Pe fondul negocierilor, Kremlinul continuă să acuze Ucraina de atacuri împotriva sa, uneori chiar imediat după întâlniri promițătoare, pentru a devia atenția de la propriile acțiuni. În paralel, atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice și a zonelor civile din Ucraina au continuat, demonstrând contradicția dintre retorica pro-păcii și acțiunile militare.

ISW concluzionează că, deși discuțiile internaționale deschid o fereastră diplomatică, Moscova nu pare dispusă să renunțe la pozițiile sale maximaliste, prezentând Ucraina drept principalul obstacol în calea unei înțelegeri durabile.