Ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat o nouă întâlnire oficială desfășurată în Statele Unite, de această dată cu Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA. Întrevederea a avut loc la sediul Department of Homeland Security (DHS) și a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii-cheie de securitate.

Potrivit ministrului, discuțiile au avut în prim-plan agenda comună dintre Ministerul Afacerilor Interne și DHS, incluzând managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și gestionarea amenințărilor emergente, în special a celor asociate criminalității transfrontaliere.

Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a arătat că dialogul a vizat instrumente concrete de cooperare și mecanisme deja operaționalizate între cele două părți.

Oficialul român a evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată în parteneriat de MAI și DHS, pe care a descris-o drept unică în regiune și funcțională ca hub regional, cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

În cadrul întâlnirii, Cătălin Predoiu a prezentat și programele avansate implementate în baza documentelor juridice încheiate între cele două state, menționând Enhanced Border Security Partnership și Automated Targeting System – Global, subliniind că România se află printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.

Un alt subiect important abordat a fost Programul Visa Waiver.

Ministrul de Interne a subliniat, pe pagina sa de Facebook, interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate de autoritățile române. Cele două părți au convenit să continue dialogul și cooperarea pe acest dosar.

Totodată, Cătălin Predoiu a propus părții americane să analizeze posibilitatea consolidării prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, inițiativă care, potrivit acestuia, a fost notată cu interes de oficialii americani.

La final, ministrul a precizat că s-a stabilit menținerea unui contact direct pe marginea agendei discutate.

Reamintim că, în zilele trecute, Predoiu a avut întâlniri oficiale în Statele Unite și cu:

Tulsi Gabbard, directoarea Oficiului Directorului Național pentru Informații (Office of the Director of National Intelligence – ODNI);

Pamela Bondi, șefa Departamentului de Justiție al SUA (Department of Justice – DoJ) și Procuror General al Statelor Unite;

directorul FBI, Kash Patel, alături de adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.