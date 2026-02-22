Cătălin Predoiu, întâlnire oficială discută la Washington cu Secretar pentru Securitate Internă, Kristi Noem
Ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat o nouă întâlnire oficială desfășurată în Statele Unite, de această dată cu Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA. Întrevederea a avut loc la sediul Department of Homeland Security (DHS) și a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii-cheie de securitate.
Potrivit ministrului, discuțiile au avut în prim-plan agenda comună dintre Ministerul Afacerilor Interne și DHS, incluzând managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și gestionarea amenințărilor emergente, în special a celor asociate criminalității transfrontaliere.
Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a arătat că dialogul a vizat instrumente concrete de cooperare și mecanisme deja operaționalizate între cele două părți.
Oficialul român a evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată în parteneriat de MAI și DHS, pe care a descris-o drept unică în regiune și funcțională ca hub regional, cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.
În cadrul întâlnirii, Cătălin Predoiu a prezentat și programele avansate implementate în baza documentelor juridice încheiate între cele două state, menționând Enhanced Border Security Partnership și Automated Targeting System – Global, subliniind că România se află printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.
Discuții despre Visa Waiver și consolidarea prezenței americane la București
Un alt subiect important abordat a fost Programul Visa Waiver.
Ministrul de Interne a subliniat, pe pagina sa de Facebook, interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate de autoritățile române. Cele două părți au convenit să continue dialogul și cooperarea pe acest dosar.
Totodată, Cătălin Predoiu a propus părții americane să analizeze posibilitatea consolidării prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, inițiativă care, potrivit acestuia, a fost notată cu interes de oficialii americani.
La final, ministrul a precizat că s-a stabilit menținerea unui contact direct pe marginea agendei discutate.
Reamintim că, în zilele trecute, Predoiu a avut întâlniri oficiale în Statele Unite și cu:
- Tulsi Gabbard, directoarea Oficiului Directorului Național pentru Informații (Office of the Director of National Intelligence – ODNI);
- Pamela Bondi, șefa Departamentului de Justiție al SUA (Department of Justice – DoJ) și Procuror General al Statelor Unite;
- directorul FBI, Kash Patel, alături de adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.
Postarea integrală a ministrului de Interne
„În data de 20 februarie, la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (Department of Home Security – DHS), am avut o întâlnire bilaterală cu doamna Kristi Noem, Secretar pentru Securitate Internă al SUA.
Am abordat agenda comună de cooperare dintre MAI și DHS: managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv a riscurilor asociate criminalității transfrontaliere.
În cadrul discuțiilor am evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, unică în regiune, care funcționează ca hub regional cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.
Am prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS, în baza documentelor juridice încheiate, pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate: Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G). Am subliniat că România se numără printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.
Am abordat și subiectul Programului Visa Waiver. Am subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și am prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. Am convenit continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.
De asemenea, am propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, iar partea americană a notat cu interes această posibilitate.
Am stabilit să rămânem în contact direct în legătură cu agenda discutată”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.
