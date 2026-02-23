Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că la nivel tehnic cooperarea cu partea americană funcționează extrem de bine. El a arătat că structurile Ministerului Afacerilor Interne colaborează eficient cu agențiile din Statele Unite, inclusiv cu Homeland Security și cu alte instituții relevante.

Ministrul a explicat că această cooperare vizează atât acordurile privind protecția frontierelor și combaterea criminalității internaționale, cât și partajarea de informații. De asemenea, există colaborare cu structurile americane aflate în teritoriu, în România, inclusiv cu reprezentanți ai Homeland Security și FBI.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, această colaborare reprezintă baza tehnică pentru progresul instituțional către obiectivul eliminării vizelor. El a arătat că dialogul este deschis și constructiv.

„În primul rând, s-a reconfirmat faptul că la nivel tehnic se cooperează extrem de bine între structurile Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, cu agențiile din Statele Unite, respectiv Homeland Security, și celelalte agenții, atât în ceea ce privește acordurile semnate pentru protecția frontierelor și combaterea criminalității internaționale, cât și în ceea ce privește partajarea de informații, cooperarea cu structurile pe care le au în teritoriu, aici, în România, în colaborare cu colegii noștri de la Homeland Security și de la FBI, care sunt baza, dacă vreți, baza tehnică pentru a progresa instituțional către obiectivul pe care ni l-am propus”, a declarat Cătălin Predoiu la Antena 3 CNN.

Ministrul de Interne a precizat că există deschidere din partea americană pentru continuarea discuțiilor. Totuși, a atras atenția că nimeni nu trebuie să se aștepte la un rezultat de la o zi la alta.

Cătălin Predoiu a afirmat că este vorba despre o muncă ce trebuie continuată constant. El a subliniat că elementul esențial este existența disponibilității de a parcurge pașii necesari pentru atingerea obiectivului propus.

„Este o deschidere, discuția a fost foarte constructivă. Nimeni nu trebuie însă să se aștepte la un rezultat de la o zi la alta, de pe o zi pe alta. Este o muncă pe care trebuie s-o continuăm și o vom continua”, a afirmat Predoiu.

El transmite că demersurile sunt în curs, însă procesul depinde de îndeplinirea unor criterii și de menținerea cooperării la nivel instituțional.