Începând cu 25 februarie 2026, regulile pentru Sistemul Electronic Travel Authorisation (ETA) se înăspresc. Această schimbare afectează în special persoanele cu dublă cetățenie. Autoritățile britanice spun că toți cetățenii britanici care au și altă cetățenie trebuie să aibă pașaport britanic valabil sau un certificat de drept. Aceasta regulă îi include și pe românii care au și cetățenia britanică.

O problemă importantă apare pentru cei care nu au pașaport britanic valabil sau nu au avut niciodată unul. Dacă aceștia aleg să călătorească doar cu pașaportul românesc, există riscul să fie refuzați la îmbarcare sau la intrarea în Regatul Unit.

Până acum, de când funcționează ETA (din 2023 și pentru cetățenii UE din 2025), a existat o perioadă de toleranță. Persoanele care nu aveau înregistrarea corectă ETA nu erau respinse la frontieră.

Dar, din 25 februarie 2026, această perioadă se termină. Toți cei care călătoresc în Regatul Unit fără documentele necesare vor fi întorși de la frontieră. Regulile se aplică și cetățenilor britanici cu dublă cetățenie. Cei care călătoresc cu pașaport britanic valabil nu au nevoie de ETA.

Dificultatea apare la românii cu dublă cetățenie britanică care nu au pașaport britanic valabil. În trecut, aceștia puteau intra cu pașaportul românesc. Dar aplicația ETA cere declararea tuturor cetățeniilor. Ea nu permite selectarea “British” ca a doua cetățenie, așa că nu se poate completa corect cererea. Dacă aleg să nu declare cetățenia britanică, riscă acuzarea de declarație falsă.

Formulările oficiale s-au schimbat de mai multe ori. Pe 15 ianuarie 2026, fișa informativă pentru cetățenii cu dublă cetățenie a spus clar: cetățenii britanici cu dublă cetățenie trebuie să aibă un pașaport britanic valabil sau un „Certificate of Entitlement” pentru a evita probleme precum refuzul îmbarcării la zborurile către Regatul Unit începând cu 25 februarie 2026.

Documentul mai preciza că, începând din 25 februarie, cei care nu pot arăta un pașaport britanic valabil sau un certificat vor fi supuși verificărilor suplimentare de identitate și nu vor putea trece prin controlul pașapoartelor până când cetățenia britanică nu le este confirmată.

Ulterior, instituția a repetat recomandarea de a evita problemele la îmbarcare, dar nu a explicat clar diferența dintre refuzul de îmbarcare și verificările suplimentare la sosire.

Din punct de vedere legal, legislația britanică nu obligă cetățenii britanici să folosească pașaportul britanic atunci când călătoresc. O notă informativă a Camerei Comunelor arată că, din punct de vedere legal, nu există această cerință. Totuși, verificările efectuate de companiile aeriene înainte de zbor pot face dificilă îmbarcarea fără pașaport britanic.

Autoritățile britanice spun că o alternativă la pașaportul britanic este obținerea unui „Certificate of Entitlement”, un document care confirmă cetățenia britanică în alt pașaport. Cererea se poate începe online, dar este nevoie și de prezentare personală la un consulat sau centru de vize din țara în care locuiești.

Acest certificat costă aproximativ 634 de euro (550 de lire sterline) și durează între 6 și 8 săptămâni pentru procesare. În comparație, un pașaport britanic costă mult mai puțin, aproximativ 124 de euro (108 lire sterline).

Situația este mai complicată pentru românii cu dublă cetățenie româno-britanică, mai ales pentru copiii născuți în afara Regatului Unit dintr-un părinte britanic. Aceștia pot fi cetățeni britanici automat, chiar dacă nu au avut niciodată pașaport britanic. Părinții ar putea fi nevoiți acum să înceapă demersurile pentru obținerea documentelor britanice dacă vor să evite probleme la călătoria în Regatul Unit după 25 februarie 2026.