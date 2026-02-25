Permisul de intrare sub forma Autorizaţiei Electronice de Călătorie (ETA) a devenit, de miercuri, o condiţie esenţială pentru accesul în Regatul Unit pentru cetăţenii din 85 de ţări care anterior nu aveau nevoie de viză pentru șederi scurte.

Decizia vine odată cu încheierea perioadei de tranziţie în care autorităţile de frontieră au aplicat reguli mai flexibile, în special după introducerea sistemului pentru cetăţenii europeni, în aprilie 2025. În această etapă, pasagerii puteau fi acceptaţi chiar şi în lipsa documentului, în anumite condiţii.

Această flexibilitate a fost eliminată complet, iar regulile sunt acum aplicate strict în toate punctele de control. Autorităţile britanice au transmis clar că documentul este obligatoriu pentru toţi cei vizaţi de noile reglementări.

„Pasagerii fără o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) vor fi împiedicaţi să se îmbarce” au precizat reprezentanţii Ministerului de Interne de la Londra într-un comunicat oficial.

Noua regulă afectează un număr mare de călători internaţionali, inclusiv turişti şi persoane care călătoresc în interes de afaceri sau vizite personale pentru perioade mai scurte de șase luni.

Permisul ETA este un document digital introdus pentru a consolida securitatea la frontierele Regatului Unit, fiind inspirat din sisteme similare deja implementate la nivel internaţional.

Acesta a fost lansat iniţial în 2023 pentru cetăţenii din Qatar, ulterior fiind extins către alte state din Golf, iar apoi către un număr tot mai mare de ţări, inclusiv cele din Europa.

Documentul este obligatoriu nu doar pentru cei care vizitează Regatul Unit, ci şi pentru persoanele aflate în tranzit pe aeroporturile britanice, ceea ce extinde semnificativ aria de aplicare a măsurii.

Permisul are o valabilitate de doi ani şi permite multiple intrări în Regat pe durata acestei perioade, atâta timp cât fiecare ședere nu depășește șase luni.

Costul actual al documentului este de 16 lire sterline, echivalentul a aproximativ 19 euro, însă autorităţile britanice au anunţat deja că iau în calcul majorarea taxei la 20 de lire sterline în perioada următoare.

Până în septembrie 2025, autorităţile au emis deja 19,6 milioane de astfel de autorizaţii, ceea ce indică o adopţie rapidă a sistemului în rândul călătorilor internaţionali.

Permisul ETA este legat digital de paşaportul solicitantului şi poate fi obţinut printr-o procedură simplificată, realizată online sau prin intermediul unei aplicaţii dedicate.

Autorităţile britanice susţin că, în majoritatea cazurilor, aprobarea este acordată în doar câteva minute de la depunerea cererii, ceea ce facilitează planificarea rapidă a călătoriilor.

Totuşi, există şi situaţii în care verificările suplimentare pot prelungi procesul, iar Ministerul de Interne recomandă depunerea cererii cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de plecare.

Sistemul este conceput pentru a verifica în prealabil datele călătorilor, reducând astfel riscurile la frontieră şi eficientizând fluxul de pasageri la punctele de intrare.

Acest model este similar cu sistemul american ESTA şi cu viitorul sistem ETIAS, pe care Uniunea Europeană intenţionează să îl lanseze la sfârşitul anului 2026, într-un efort comun de consolidare a securităţii la nivel internaţional.