Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, trage un semnal de alarmă privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul a explicat că, în cadrul renegocierii planului, coordonatorii de reformă din diferite ministere și-au exprimat cu convingere intenția de a finaliza proiectele asumate până în august 2026, garantând acest lucru în mod solemn.

„Anul trecut a fost un exerciţiu extrem de dificil de a recâştiga încrederea Comisiei (Europene – n.r.) prin asumarea a ce mai putem să facem, prin punerea unui plan coerent în care dăm jos supracontractarea aceea, că ne aruncasem de două, trei ori mai mult decât banii şi cumva în acest exerciţiu am stabilit cu toate ministerele, coordonatorii de reformă şi investiţie, cum se numesc, ce ştiu ei sigur, sigur, sigur, sigur, dar cu jurământ pe Biblie, că termină până în august (din PNRR – n.r.). Şi acum cumva suntem doar la câteva luni distanţă. Gândiţi-vă, eu am avut aceste meciuri mari în care ziceam ”Nu termini, pentru că văd graficul tău”, se jura coordonatorul de reformă, ”Termin, nu-mi lua proiectul, că termin”. (…) Eu nu vreau să dau jos proiectele de dragul că am înnebunit eu, ci pur şi simplu că ştiu că Comisia Europeană trebuia convinsă cu argumente că le terminăm. Adică Comisia mai degrabă avea această abordare să nu-ţi faci rău singur, adică să fii sigur că laşi acolo proiectele care trebuie. Acum, după ce s-au curăţat, s-a renegociat, s-a liniştit tot, acum toată lumea ştie că contractele merg înainte, acum, în ianuarie a început marea fibrilaţie, şi anume faptul că parcă termenele sunt cam strânse, parcă 31 august e cam la limită, deci vă mărturisesc… Deci eu nu cred că acest tip de abordare unde te juri că îl faci şi dai şi în scris, semnat că îl faci, eu intru în numele României într-o negociere în care spun, uite, spre deosebire de trecut, în care promiteam bazaconii… la câteva luni, 3-4 luni, ca eu acum să aflu că de fapt «ştii că am fost un pic ambiţios, că nu ştiu»… Deci asta acum, vă spun, este marele meu meci şi e meciul României, nu e al lui Pîslaru”, a mărturisit ministrul Proiectelor Europene sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv.

În ultimele luni, însă, s-au ivit probleme. Pîslaru a remarcat că unii coordonatori încep să recunoască că obiectivele propuse au fost poate prea ambițioase, iar discuțiile privind prelungirea termenelor au început să apară frecvent. Ministrul consideră această situație frustrantă și subliniază că respectarea calendarului este crucială pentru menținerea credibilității României în fața Comisiei Europene.

„Deci chestia asta, recunosc şi vă spun sincer, mă scoate din minţi. Deci, faptul că merge şi aşa, o ştiam. Faptul că pe PNRR-ul îl vom termina 100% cu Doamne-ajută, şi asta o ştiam. Dar, un pic de profesionalism! Adică, nu cred că cer prea mult”, adaugă Dragoş Pîslaru.

Un alt punct critic semnalat de Pîslaru este discrepanța dintre mesajele transmise Ministerului Finanțelor și discuțiile purtate cu MIPE. Deși ministerele afirmă că vor folosi integral fondurile alocate, când vine vorba de termene, ele cer adesea prelungiri. Ministrul a subliniat că fondurile europene trebuie să fie prioritare și că orice întârziere afectează încrederea și planificarea bugetară.

Pentru a accelera implementarea proiectelor, Pîslaru propune mobilizarea completă a personalului implicat, inclusiv prin muncă pe teren și în ture. El a ținut să transmită un mesaj ferm: PNRR poate fi finalizat integral, dar doar dacă se respectă termenele și se acționează cu responsabilitate.