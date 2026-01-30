În ședința de guvern a fost adoptată o Ordonanță pentru modificarea și completarea OUG nr. 70/2022, care vizează prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor și a dublei finanțări, precum și a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile sau rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și a fondurilor publice naționale aferente acestora, inclusiv recuperarea creanțelor rezultate.

Executivul a anunțat că Ordonanța adoptată introduce noi instrumente pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor europene, prin măsuri menite să prevină neregulile și să întărească cadrul de administrare a fondurilor rambursabile și nerambursabile alocate prin PNRR. Actul normativ prevede posibilitatea aplicării unor reduceri procentuale și corecții financiare corelate cu gravitatea abaterilor constatate. Totodată, sunt stabilite nivelurile acestor corecții pentru contractele de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri PNRR, încheiate de beneficiari privați care nu sunt supuși regulilor achizițiilor publice. În aceste situații, corecțiile vor fi aplicate sumelor solicitate sau deja plătite beneficiarilor, fiind cuprinse între 5.000 și 15.000 de lei, în funcție de gravitatea neregulilor.

Sumele rezultate din aplicarea corecțiilor financiare vor fi recuperate din conturile bugetare asociate fondurilor europene.

Potrivit comunicatului, structurile de control din cadrul autorităților competente și ale coordonatorului național au obligația de a transmite de îndată către DLAF, OLAF, EPPO și alte instituții relevante orice suspiciune de fraudă sau conflict de interese. De asemenea, cazurile de nereguli grave vor fi notificate Comisiei Europene prin sistemul AFIS-IMS, platforma unică de raportare pusă la dispoziție de Uniunea Europeană.

Guvernul a transmis că, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței, autoritățile și beneficiarii trebuie să adapteze procedurile de management și control.