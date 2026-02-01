De la această dată, leva nu mai este acceptată pentru plata bunurilor, serviciilor sau a oricăror obligații financiare, iar consumatorii sunt obligați să efectueze plățile exclusiv în euro.

Comercianții sunt nevoiți să accepte plățile și să dea restul doar în euro, opțiunea de a plăti în ambele monede expirând la 31 ianuarie 2026, conform informațiilor publicate de agenția BTA.

Conform legislației bulgare privind introducerea euro, prețurile trebuie să fie afișate atât în euro, cât și în leva până la 8 august 2026, pentru a asigura transparența și protecția consumatorilor în perioada de tranziție. Astfel, perioada de conversie va permite adaptarea graduală a pieței și familiarizarea populației cu noua monedă.

Istoria monedei leva datează din 4 iunie 1880, când prințul Alexandru I a promulgat legea privind drepturile de batere a monedei în Principatul Bulgariei, la doi ani după restaurarea statalității, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878.

Denumirea de „lev” a fost propusă de prim-ministrul Petko Karavelov și simboliza leul, emblema națională a Bulgariei, reflectând astfel identitatea țării. În Parlament au existat dezbateri, iar oponenții, printre care viitorul prim-ministru Stefan Stambolov, au propus denumiri mai universale, precum „franc” și „centime”, în stilul Europei de Vest, însă termenul național a prevalat.

Moneda fracționară a levului, denumită „stotinka” (plural „stotinki”), a fost inspirată din franceză, de la „centime”. Levul a fost modelat după francul francez, considerat una dintre cele mai stabile monede din Europa la acea vreme, iar structura sa, valorile nominale și conținutul de aur erau identice cu cele ale francului. Levul a fost fixat la un curs de schimb de unu la unu față de franc, iar deși Bulgaria nu a aderat oficial la Uniunea Monetară Latină, sistemul a influențat semnificativ politica monetară timpurie a țării și poate fi considerat un precursor al zonei euro de astăzi.

Tranziția completă la euro marchează un moment istoric pentru Bulgaria, încheind circulația levului după 146 de ani. Aceasta vine la câteva luni după adoptarea oficială a monedei europene, iar comercianții și consumatorii trebuie să se adapteze noilor reguli, cu prețuri afișate dual până la 8 august 2026.