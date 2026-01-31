Economistul Bogdan Glăvan susține că aderarea României la zona euro se poate realiza oricând, subliniind că euro reprezintă un proiect politic, iar o eventuală aderare a țării noastre ar fi tot un demers politic. Glăvan a explicat pe Facebook că, din punct de vedere științific, cel mai bine ar fi ca România să aibă o monedă separată, independentă de politică, însă considerentele politice și contextul instituțional fac adoptarea euro benefică.

El a menționat că, deși din perspectivă economică adoptarea euro nu este o condiție necesară pentru prosperitate — a dat exemplul Elveției — situația concretă a instituțiilor și a politicii din România face ca integrarea unor instituții occidentale să fie avantajoasă. Economistul a comparat această alegere cu schimbarea unei bărci șubrede cu o șalupă mai sigură, chiar dacă nu perfectă.

„Fiindcă a reapărut subiectul aderării României la euro în contextul discuțiilor mai ample despre schimbarea la față a Europei, poate este cazul să notez următorul lucru: ADERAREA LA EURO SE POATE FACE ORICÂND. Asta deoarece euro este un proiect politic, iar eventuala aderare a României este tot un proiect politic. Într-o discuție recentă cu un diplomat european, care m-a întrebat ce părere am despre euro, i-am mărturisit că eu am susținut mereu aderarea României la euro, nu din motive științifice, ci din considerente politice. Din perspectivă științifică cel mai bine ne-ar fi cu o monedă separată de stat, independentă de politic, a cărei producție să nu poată fi politizată, manevrată, manipulată. În plus, nu trebuie să faci parte din zona euro ca să îți meargă bine, ca să duci politici sănătoase. Adoptarea euro nu e o condiție necesară pentru asigurarea prosperității, vezi Elveția. Însă când ne raportăm la cazul concret al României, la instituțiile ei defecte, la majoritatea politicienilor ei, la nivelul general de educație, la mentalitatea multor cetățeni, atunci este limpede că adoptarea unor instituții mai bune din Occident este benefică. Din perspectivă politică, deci, dacă avem ocazia să schimbăm o barcă șubredă cu o șalupă (chiar dacă nu e vreun vapor solid), atunci trebuie să exploatăm ocazia și să sărim în șalupă”, a scris economistul.

Glăvan a mai amintit că România a avut ocazia să adopte euro atunci când îndeplinea criteriile de convergență, dar elitele politice de la acea vreme nu au valorificat această oportunitate. El a caracterizat aceste criterii drept „condiții politice prudențiale”, care nu justifică, din punct de vedere științific, aderarea la uniunea monetară.

În plus, economistul a subliniat că, similar modului în care NATO poate include armate cu caracteristici diferite, zona euro poate accepta țări cu performanțe economice și instituționale variate. El a dat exemplul Bulgariei, care la sfârșitul anilor 1990 a adoptat Consiliul Monetar pentru a limita politizarea banilor și pentru a controla deficitul și datoria publică, arătând că o astfel de instituție, deși străină, poate funcționa eficient chiar dacă nu este perfect adaptată contextului local.

Glăvan a concluzionat că România ar putea adopta euro chiar mâine, atâta timp cât este acceptată de statele occidentale, precizând că o adoptare unilaterală („euroizare”) nu ar fi considerată civilizată, dat fiind că România face parte din familia europeană și beneficiază de sprijinul Vestului.