Terenurile agricole cultivate cu specii pomicole vor putea fi incluse, din 2026, în schema de sprijin cuplat pentru venit, ca urmare a modificărilor publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prima propoziție din noile reglementări stabilește explicit faptul că lista speciilor eligibile este extinsă, ceea ce permite accesarea unor subvenții mai mari pe hectar pentru fermierii care cultivă anumite tipuri de livezi.

Modificările sunt prevăzute într-un ordin de ministru publicat marți, 3 februarie, pe site-ul MADR și se aplică intervenției PD-19 – Sprijin cuplat pentru venit – fructe. Prin acest act normativ, autoritățile includ în mod oficial terenuri cultivate cu specii care nu au fost eligibile în campaniile anterioare, lărgind astfel baza de beneficiari.

Textul modificat al articolului 93 precizează condițiile de eligibilitate pentru exploatațiile pomicole. Documentul oficial prevede:

„Art. 93-(1) Sprijinul cuplat pentru venit – fructe, intervenţia PD-19, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

d) exploatează livezi de pruni, meri, cireşi, vişini, caişi, piersici, peri, gutui sau aluni de pădure”, potrivit ordinului publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin această extindere, terenuri ocupate cu peri, gutui și aluni de pădure intră pentru prima dată pe lista suprafețelor care pot beneficia de sprijin cuplat, alături de speciile pomicole deja incluse în schemă, scriu cei de la agrointel.ro.

Pe lângă extinderea listei de terenuri eligibile, MADR a introdus și cerințe clare privind producțiile minime care trebuie realizate pentru acordarea sprijinului cuplat. Aceste condiții sunt prevăzute în modificarea articolului 93, alineatul (2), care introduce noi litere referitoare la cantitățile minime de fructe.

Noile praguri de producție sunt stabilite distinct pentru fiecare specie introdusă în schemă, cu scopul de a condiționa plata subvenției de realizarea unei producții comerciale. Ordinul prevede următoarele niveluri minime:

„f) 9,5 tone la pere;

g) 8,5 tone la gutui;

h) 0,8 tone la alune de pădure”, conform documentului oficial.

Aceste cantități reprezintă un criteriu obligatoriu pentru fermierii care declară terenuri cultivate cu noile specii eligibile. Lipsa dovezii privind atingerea producțiilor minime conduce la neacordarea sprijinului cuplat, chiar dacă suprafața este declarată corect la APIA.

Dovada realizării producției trebuie făcută prin documente justificative, în conformitate cu procedurile stabilite de APIA și cu prevederile din legislația sanitar-veterinară.

În campania APIA 2025, sprijinul cuplat pentru venit – fructe a fost acordat exclusiv pentru terenuri cultivate cu prune, mere, cireşe, vişine, caise şi piersici. Accesarea schemei a fost condiționată de îndeplinirea unui set de cerințe administrative și tehnice.

Fermierii eligibili au trebuit să fie beneficiari ai plății de bază BISS, să utilizeze terenuri agricole situate pe teritoriul României și identificate în Sistemul integrat de administrare și control (IACS). De asemenea, exploatațiile trebuiau să aibă o suprafață totală de minimum 1 hectar, iar parcelele agricole să fie de cel puțin 0,1 hectare.

Sprijinul cuplat a fost acordat doar fermierilor care au făcut dovada comercializării unor cantități minime anuale pe hectar, stabilite astfel: 5,6 tone la prune, 7,8 tone la mere, 4,4 tone la cireşe şi vişine, 4,7 tone la caise şi 5 tone la piersici.

O condiție esențială pentru acordarea sprijinului cuplat pe terenuri pomicole, inclusiv pentru noile specii introduse, este valorificarea producției. Fermierii trebuie să facă dovada comercializării fructelor pentru consum în stare proaspătă şi/sau către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, conform prevederilor Ordinului ANSVSA.

Această cerință se aplică tuturor beneficiarilor intervenției PD-19 și este verificată de APIA în cadrul controalelor administrative și pe teren. Lipsa documentelor de valorificare conduce la excluderea de la plată.

În campania APIA 2025, sprijinul cuplat pentru venit – fructe a avut un cuantum de 573,00 euro pe hectar. Pentru Campania 2024, plățile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă au fost efectuate în lei, la cursul de schimb de 4,9753 lei pentru un euro, utilizat de APIA la calculul sumelor achitate fermierilor.