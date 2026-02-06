Programul FIDELIS este deschis tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani, indiferent dacă sunt rezidente sau nerezidente. Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului de distribuție format din Alpha Bank România, BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile de stat sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce permite tranzacționarea lor și după încheierea perioadei de subscriere.

Programul continuă direcția de susținere a implicării civice, oferind investitorilor posibilitatea de a economisi în condiții de siguranță, dar și de a sprijini inițiative cu impact social. În acest context, ediția din februarie include din nou o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge.

Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Rock FM și Morning Glory cu Răzvan Exarhu, oferă o dobândă preferențială de 7,15% pentru titlurile de stat în lei, cu scadență la 2 ani, dedicate donatorilor de sânge.

Pe lângă randamentul superior, pragul minim de subscriere este redus de zece ori, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. De aceste condiții pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 septembrie 2025.

Ediția FIDELIS II din 2026, care debutează pe 6 februarie, include mai multe opțiuni de investiție, în funcție de monedă și maturitate:

Emisiuni în lei

dobândă de 6,15% , cu scadență la 2 ani

, cu scadență la 2 ani dobândă de 7,15% , cu scadență la 2 ani, destinată donatorilor de sânge

, cu scadență la 2 ani, destinată donatorilor de sânge dobândă de 6,75% , cu scadență la 4 ani

, cu scadență la 4 ani dobândă de 7,25%, cu scadență la 6 ani

Emisiuni în euro

dobândă de 3,60% , cu scadență la 3 ani

, cu scadență la 3 ani dobândă de 4,50% , cu scadență la 5 ani

, cu scadență la 5 ani dobândă de 6%, cu scadență la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim standard de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Unul dintre principalele avantaje ale programului este lipsa comisioanelor percepute de băncile intermediare în procesul de subscriere. În plus, veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital sunt neimpozabile.

Investitorii care dețin titluri de stat FIDELIS din emisiuni anterioare ajunse la scadență au posibilitatea să reinvestească sumele neridicate, prin subscrierea în cadrul acestei noi ediții.