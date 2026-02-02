Ministerul Finanțelor revine pe piață cu o nouă ofertă de titluri de stat FIDELIS, destinată persoanelor fizice care doresc să își plaseze economiile în instrumente considerate sigure, cu randamente competitive. Subscrierile se desfășoară între 6 și 13 februarie, iar titlurile sunt denominate atât în lei, cât și în euro.

Noua ediție vine într-un context în care interesul pentru economisire și investiții cu risc scăzut rămâne ridicat, iar statul încearcă să atragă capitalul populației prin dobânzi atractive și facilități fiscale.

Titlurile de stat FIDELIS pot fi achiziționate de persoane fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Subscrierea se realizează prin intermediul instituțiilor financiare partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce le oferă investitorilor posibilitatea de a le tranzacționa înainte de scadență.

În cadrul acestei ediții, Ministerul Finanțelor propune mai multe scadențe, cu dobânzi diferențiate în funcție de maturitate și monedă.

Pentru emisiunile în lei, investitorii pot obține:

-o dobândă de 6,15% pentru titlurile cu scadență la 2 ani;

-o dobândă de 6,75% pentru scadența de 4 ani;

-o dobândă de 7,25% pentru titlurile cu maturitate de 6 ani.

În plus, există și o tranșă specială în lei, cu scadență la 2 ani, care oferă o dobândă majorată de 7,15%, destinată donatorilor de sânge.

Pentru emisiunile în euro, statul oferă:

-3,60% pentru titlurile cu scadență la 3 ani;

-4,50% pentru scadența de 5 ani;

-6,00% pentru titlurile cu maturitate de 10 ani.

Donatorii de sânge beneficiază și în această ediție de condiții preferențiale. Tranșa dedicată acestora este denominată în lei, are scadența la 2 ani și oferă o dobândă de 7,15%.

Pentru a accesa această ofertă, investitorii trebuie să facă dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025. Un avantaj important îl reprezintă pragul minim de subscriere redus semnificativ, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei per investitor.

Pe lângă nivelul dobânzilor, titlurile de stat FIDELIS vin cu o serie de avantaje care le fac atractive pentru micii și marii investitori. Veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile, ceea ce înseamnă că randamentul afișat este cel efectiv încasat.

În plus, titlurile pot fi vândute înainte de maturitate pe bursă, investitorii având posibilitatea să își recupereze banii mai devreme, în funcție de prețul pieței. Această flexibilitate le permite să își gestioneze mai eficient portofoliul și lichiditatea.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim standard de subscriere este stabilit la 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro, cu excepția tranșei speciale pentru donatorii de sânge, unde limita minimă este considerabil mai redusă.

Prin această nouă ediție FIDELIS, Ministerul Finanțelor continuă strategia de atragere a economiilor populației și de diversificare a surselor de finanțare ale statului, într-un context economic marcat de prudență și interes crescut pentru investiții cu risc scăzut.