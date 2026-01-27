Valoarea acțiunii Hidroelectrica S.A. a ajuns la 138,40 lei, cel mai ridicat nivel de la listarea companiei la Bursa de Valori București, în data de 12 iulie 2023. La această cotație, capitalizarea bursieră a companiei a urcat la 62,3 miliarde de lei, consolidând poziția Hidroelectrica în topul celor mai valoroase companii românești listate.

În intervalul 1 septembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14%, evoluție care reflectă interesul constant al investitorilor pentru stabilitatea financiară și direcția strategică a companiei.

Președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, a subliniat importanța acestui moment pentru companie și pentru piața de capital:

„Le mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată Hidroelectrica și pentru susținerea constantă a direcției strategice pe care compania o urmează. Evoluția pozitivă a acțiunii reflectă atât performanța Hidroelectrica, cât și încrederea pieței în planul investiții și dezvoltare propus. De la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acțiunii Hidroelectrica s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate și angajamentul pentru o guvernanță responsabilă și transparentă creează valoare tangibilă atât pentru acționari, cât și pentru sistemul energetic național”.

Evoluția favorabilă a cotației bursiere este susținută și de deciziile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 ianuarie 2026. Printre acestea se numără aprobarea înființării unei societăți mixte între SPEEH Hidroelectrica S.A. și EDF Power Solutions International, sub forma unei asocieri în participație, cu o participare egală de 50% pentru fiecare parte.

Totodată, acționarii au aprobat Acordul Acționarilor care va reglementa modul de funcționare și guvernanță al societății mixte, creată pentru dezvoltarea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița, un proiect strategic de importanță majoră pentru sistemul energetic național.

În aceeași ședință, au fost aprobate și achiziții de servicii avocațiale de consultanță juridică, necesare atât în procesul de majorare a capitalului social al Hidroelectrica, cât și în contextul obiectivului companiei de a achiziționa, la punerea în funcțiune, centrala CHEAP Frasin–Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW. Proiectul urmează să fie dezvoltat și construit de Hidro Blue Energy SRL.

Ca urmare a creșterii recente, capitalizarea bursieră a Hidroelectrica a avansat de la 54,7 miliarde de lei la 62,3 miliarde de lei în perioada analizată, ceea ce plasează compania pe poziția a doua în clasamentul celor mai mari companii românești listate la bursă, din punctul de vedere al capitalizării.

Reprezentanții companiei subliniază că această performanță confirmă încrederea pieței de capital în strategia Hidroelectrica, axată pe investiții, dezvoltarea de capacități energetice strategice și asumarea unui rol central în tranziția energetică a României.