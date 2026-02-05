Fermierii din România vor beneficia de o schemă de sprijin financiar de urgență destinată plantațiilor pomicole afectate de fenomene climatice severe. Guvernul a aprobat acordarea despăgubirilor pentru producătorii agricoli ale căror culturi au fost grav afectate de înghețul târziu înregistrat în perioada aprilie – mai 2025.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat joi, 5 februarie, adoptarea actului normativ care introduce această măsură financiară. Decizia autorităților vine ca răspuns la pierderile semnificative înregistrate în livezile din mai multe regiuni ale țării, acolo unde temperaturile scăzute au afectat serios producția pomicolă.

Sprijinul se acordă sub formă de granturi destinate compensării pierderilor de producție, fiind eligibile plantațiile pomicole aflate pe rod care au suferit pagube cuprinse între 30% și 100%. Beneficiari pot fi producătorii agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, cu condiția ca aceștia să fi depus cereri de plată pe suprafață pentru anul 2025, în termenul stabilit, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Lista culturilor pentru care fermierii pot solicita despăgubiri include mai multe specii pomicole. Printre acestea se numără prunul, mărul, părul, piersicul, nectarinul, cireșul, vișinul, caisul, zarzărul, nucul, alunul și migdalul, toate fiind considerate sectoare vulnerabile în urma înghețului tardiv din primăvara anului trecut.

În contextul adoptării acestei măsuri, autoritățile susțin că sprijinul este esențial pentru menținerea producției agricole și pentru susținerea fermierilor afectați de schimbările climatice tot mai frecvente.

„După ce am solicitat oficial acest sprijin în Consiliul AgriFish încă din luna iunie a anului trecut, Comisia Europeană a confirmat importanța demersului României, alocându-ne 11,5 milioane de euro — a doua cea mai mare sumă din pachetul de urgență destinat celor șase state afectate. Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, transformăm acest demers în sprijin direct pentru pomicultori, oferind granturi de până la 2.000 euro/ha. Este datoria noastră să asigurăm fermierii că nu sunt singuri în fața capriciilor climatice și că au resursele necesare pentru a continua să producă pentru România”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

Valoarea maximă a sprijinului financiar este stabilită la 10.180,6 lei pe hectar, echivalentul a 2.000 de euro pe hectar, suma urmând să fie calculată proporțional cu nivelul pierderilor constatate în teren.

Pentru a beneficia de acest sprijin, fermierii trebuie să respecte procedura stabilită de autorități și să depună cererile de acordare a despăgubirilor în termenul prevăzut de legislație. Documentele trebuie depuse la centrele județene sau locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, inclusiv la centrul din municipiul București, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Autoritățile au precizat că respectarea termenului limită este esențială pentru analizarea solicitărilor și pentru includerea fermierilor în schema de sprijin. După finalizarea verificărilor, plățile vor fi efectuate către beneficiari până cel târziu la data de 30 aprilie 2026.

Schema de sprijin este finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă și are un buget total de 58.538.450 lei, echivalentul a 11,5 milioane de euro. Fondurile sunt asigurate sub formă de finanțare externă nerambursabilă și sunt destinate exclusiv compensării pierderilor suferite de producătorii agricoli din sectorul pomicol.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii susțin că această măsură are rolul de a sprijini continuitatea activității în livezile afectate și de a contribui la stabilitatea economică a exploatațiilor agricole. În plus, schema vine într-un context în care fenomenele meteorologice extreme au devenit tot mai frecvente, generând pierderi majore pentru fermierii din mai multe regiuni agricole ale României.

Autoritățile estimează că programul de despăgubiri va contribui la refacerea capacității de producție a plantațiilor pomicole și la menținerea activității fermierilor care au fost afectați de condițiile climatice nefavorabile.