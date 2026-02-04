Florin Barbu a precizat că funcționarea în continuare a sistemului anti-grindină din România nu mai este o decizie exclusiv administrativă, ci una care ține de nivelul strategic al statului. Ministrul Agriculturii a explicat că proiectul a fost transmis către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), instituția care va analiza implicațiile și va stabili direcția finală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri, la Buzău, unde ministrul a participat la discuții alături de autoritățile locale și județene. Contextul a fost legat de evaluarea proiectelor aflate în derulare sau în pregătire în domeniul agriculturii și al infrastructurii de irigații, cu impact direct asupra fermierilor.

Întrebat explicit dacă sistemul anti-grindină va mai funcționa în perioada următoare, Florin Barbu a subliniat că decizia nu aparține Ministerului Agriculturii în mod direct, ci va fi luată de forul responsabil de securitatea națională și de analiza riscurilor strategice.

„Sistemul anti-grindină este transmis la CSAT, trebuie să ia o decizie CSAT despre ce se întâmplă cu sistemul anti-grindină din România”, a declarat Florin Barbu.

În același context, Florin Barbu a adus în discuție un alt proiect major pentru agricultura românească, respectiv Canalul de irigații Siret-Bărăgan. Ministrul a anunțat că proiectul a fost reluat oficial și se află într-o etapă avansată de evaluare tehnică și administrativă, după o perioadă în care a fost suspendat.

Potrivit explicațiilor oferite, procedurile pentru desemnarea câștigătorului sunt aproape finalizate, iar lucrările ar putea începe într-un termen relativ scurt. Florin Barbu a indicat că, în maximum două luni, investițiile pe șantier ar urma să fie demarate, dacă nu apar blocaje suplimentare.

Ministrul Agriculturii a reamintit că reluarea lucrărilor la Canalul Siret-Bărăgan este prevăzută pentru anul 2026 și că proiectul reprezintă o prioritate personală, susținută constant încă din 2019. El a explicat că oprirea temporară a investiției a fost o decizie a unei guvernări anterioare, dar că actuala conducere a readus proiectul pe agenda națională.

„Este în evaluare, săptămâna viitoare se va da câştigătorul şi în maxim două luni vor începe investiţiile la Canalul Siret-Bărăgan. Este un proiect la care eu am ţinut foarte mult, încă din 2019”, a afirmat Florin Barbu.

Florin Barbu a detaliat motivele pentru care Canalul Siret-Bărăgan este considerat unul dintre cele mai eficiente proiecte de irigații din România. Ministrul a explicat că avantajul major constă în posibilitatea de a transporta apa gravitațional, fără costuri ridicate de pompare, așa cum se întâmplă în cazul altor sisteme.

Oficialul a precizat că, prin acest canal, apa poate ajunge la aproximativ 400.000 de hectare de teren agricol, reducând dependența de pomparea din Dunăre pe treptele superioare. Acest lucru ar însemna costuri mai mici pentru fermieri și o eficiență crescută a sistemului de irigații.

În sprijinul proiectului, Florin Barbu a menționat că fondurile necesare au fost incluse în buget încă din anul 2023, în urma unor discuții purtate la nivel guvernamental. De asemenea, proiectul a fost introdus în legislația privind reabilitarea sistemului principal de irigații, ceea ce îi oferă un cadru legal solid.

„Guvernarea care a venit a suspendat acest proiect pe care l-am reluat acum şi sunt convins că tot ceea ce se întâmplă pe acest canal Sire-Bărăgan aduce numai beneficii, pentru că nu trebuie să mai pompăm apa din Dunăre în treapta III-a şi a IV-a, putem duce apa pentru 400.000 de hectare gravitaţional către fermierii din România. Sunt prinşi bani în buget încă din 2023 împreună cu domnul preşedinte Ciolacu. L-am inclus în Parlamentul României în legea de reabilitare a sistemului principal de irigaţie din România. Pentru primii 34 de kilometri sunt realizate studiile de oportunitate. Bineînţeles, am avut discuţii avansate şi cu Banca Mondială, pentru că am adus argumente tehnice încă din 2023, când am avut discuţii cu domnul preşedinte Marcel Ciolacu”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai arătat că proiectul Canalului Siret-Bărăgan a fost prezentat și unor parteneri financiari internaționali, inclusiv Băncii Mondiale. Potrivit acestuia, studiile tehnice realizate demonstrează că investiția are o perioadă de amortizare foarte scurtă, de maximum patru ani, ceea ce o face extrem de atractivă.

Florin Barbu a explicat că pentru primii 34 de kilometri ai canalului există deja studii de oportunitate finalizate, iar argumentele tehnice au fost discutate în mod repetat la nivel guvernamental, inclusiv cu premierul Marcel Ciolacu.