Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că România ar putea atinge autosuficiența în toate domeniile dacă românii ar consuma exclusiv alimente românești. El a subliniat că producția internă de carne și lapte acoperă necesarul țării, atât în sectorul gospodăriilor țărănești, cât și în cel industrial.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat că atât gospodăriile țărănești, cât și sectorul industrial contribuie la producția de carne de porc. El a precizat că, de la finalizarea fermelor de reproducție și a investițiilor realizate prin programul național strategic 2014-2020, numărul porcilor incluși în sistemele de bunăstare a crescut semnificativ: dacă în 2023 erau 2,8 milioane de porci, anul acesta s-au înregistrat 4,7 milioane în fermele comerciale, la care se adaugă încă 3 milioane în gospodăriile populației.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat că în perioada sărbătorilor România a asigurat integral necesarul intern de carne de porc, subliniind că, în lunile noiembrie și decembrie, producția locală a acoperit 100% cererea.

„Eu vă spun un lucru că în noiembrie și în decembrie România, în perioada sărbătorilor, aveam grad de autosuficiență 100% pe porc românesc din fermele din România”, spune Barbu la Antena3.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat că majoritatea importurilor de alimente în România se datorează faptului că țara nu poate produce anumite categorii de produse, precum citrice sau brânzeturi speciale cu mucegai, din cauza condițiilor climatice și a limitărilor locale în producția agroalimentară.

„Sunt foarte multe produse care sunt consumate. Noi nu putem produce citrice, noi nu avem zona climatică astfel încât să producem anumite alimente consumate de către români. Asta este, dacă își doresc lucrul acesta. Nu avem brânză cu mucegai sau toate lucrurile astea, adică sunt foarte multe categorii de produse care vin din import”, explică ministrul.

Florin Barbu a declarat că România asigură necesarul intern de lapte și carne și poate exporta o parte din producție. El a precizat că în 2024, țara a acoperit 87,2% din consumul intern de lapte și produse lactate, exportând totodată 30% din laptele brut. În cazul cărnii de pui, consumul intern a fost asigurat 100%, iar 50% din producție a fost destinată exportului. Ministrul a mai menționat că în viitor se dorește creșterea producției de roșii în sere pentru a acoperi cererea și în sezonul rece.