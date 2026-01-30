Ministerul Agriculturii precizează că măsura răspunde solicitărilor beneficiarilor, ca urmare a dificultăților generate de contextul economic internațional, criza forței de muncă și întârzierile furnizorilor în livrarea echipamentelor.

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care modifică Legea nr. 195/2018 și Legea nr. 227/2018, prelungind termenul maxim pentru realizarea investițiilor finanțate prin programele de susținere a crescătorilor de suine și a activităților din sectorul avicol. Potrivit noilor prevederi, termenul inițial de 18 luni se menține, dar poate fi extins la maximum 30 de luni la solicitarea beneficiarilor. Ministerul Agriculturii subliniază că această măsură răspunde dificultăților întâmpinate de beneficiari, generate de contextul economic internațional, criza forței de muncă și întârzierile furnizorilor în livrarea echipamentelor.

Măsura este menită să prevină situațiile în care beneficiarii nu ar putea finaliza proiectele, ceea ce ar putea afecta negativ economia și ar pune în pericol atingerea obiectivelor programelor.

Ministrul Florin Barbu a declarat că prioritatea Guvernului este ca alimentele consumate de români să provină din fermele interne și, pentru a atinge acest obiectiv, autoritățile vor susține investitorii până la finalizarea proiectelor. El a subliniat că, având în vedere dificultățile reale întâmpinate de beneficiarii programelor, s-a decis acordarea unui răgaz suplimentar pentru finalizarea investițiilor, pentru a nu pierde proiecte esențiale în asigurarea necesarului de carne din producție internă.

”Prioritatea noastră este să ne asigurăm că alimentele care ajung pe masa românilor provin din fermele noastre, iar pentru asta trebuie să fim alături de investitori până la capăt. Am înţeles dificultăţile reale cu care se confruntă beneficiarii acestor programe şi am decis să le oferim răgazul necesar pentru a finaliza investiţiile. Nu ne permitem să pierdem niciun proiect care contribuie la atingerea obiectivelor noastre strategice: asigurarea necesarului de consum de carne din producţie internă”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Ministerul Agriculturii a precizat că în sectorul suin au fost încheiate 25 de contracte, iar în sectorul avicol 38 de contracte. Investițiile contractate vizează 46.599 locuri de cazare pentru reproducția porcinelor, cu o producție estimată de circa 1,5 milioane de purcei anual, respectiv 8,7 milioane locuri de cazare pentru creștere, reproducție și incubație în sectorul avicol.