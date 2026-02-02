La ieșirea din instanță, Călin Georgescu a susținut că doar o justiție reală poate aduce dreptate și a acuzat clasa politică de ipocrizie și de îndepărtare de nevoile oamenilor. El a descris România ca fiind afectată de suferință și izolare și a cerut desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale care ar fi precedat anularea alegerilor din 6 decembrie 2024.

Georgescu a transmis că nu va ceda și că rămâne fidel propriilor convingeri.

„Dreptatea e, fără îndoială, un ideal agreat de noi toți. Însă, categoric, doar o justiție adevărată o poate transforma în realitate. Sistemul, sigur, încearcă să mă doboare și, probabil, va înregistra astăzi un succes efemer. Însă Nicolae Iorga spunea că sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Eu spun în felul următor: oamenii fericiți nu își pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri și, în mod special, invidioși — adică clasa politică. Poporul român cel trezit în conștiință și iubitor de Dumnezeu știe că permanent dă testul credinței pentru apărarea valorilor milenare: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare, pentru iubirea de Dumnezeu și pentru a înțelege că suferința este o încercare de mântuire. Pe partea cealaltă, clasa politică dă testul fariseismului pentru a sublinia că obediența față de ei este lege, nu legea însăși. Și eu spun așa: văzând cum arată astăzi țara, cu foarte multă suferință, mulți oameni suferinzi, mulți oameni cu probleme uriașe de sănătate, financiare, foarte mulți oameni umiliți — o Românie care astăzi, pe plan internațional, este izolată — eu, alături de poporul român, transmit clasei politice că este bine să se întoarcă la popor, să îl slujească așa cum au făcut înaintașii, care ei înșiși, bunicii și părinții noștri, au crescut și nu au trădat acest pământ. Iar sistemul și clasa politică, astăzi, trebuie să facă același lucru și să înțeleagă că avem un singur ideal comun: prosperitatea și binele poporului român. În același timp, reiterez, alături de poporul român, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și adaug: toate notele, toate documentele serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor din 6 decembrie trebuie desecretizate, începând cu data de 24 noiembrie 2024, când sistemul a fost luat prin surprindere de trezirea în conștiință a poporului român. În ceea ce mă privește, am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteți judeca voi, pentru că eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu. Și mai e ceva: prefer o zi lup decât o viață jigodie.”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea din instanță. Călin Georgescu s-a prezentat la Tribunalul București

Luni dimineață, Călin Georgescu s-a prezentat la Tribunalul București pentru un termen decisiv în primul său dosar penal, în care este acuzat de propagandă legionară. Magistrații au avut de analizat contestația depusă de avocații săi împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1, care respinsese anterior toate cererile și excepțiile ridicate în camera preliminară.

La sosire, în jurul orei 8:30, Călin Georgescu a fost întâmpinat de câțiva susținători. În fața instanței, el a declarat că dificultățile și nedreptățile prin care trece întăresc cinstea și credința sa:

„Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu”

Judecătorii trebuie să decidă dacă procesul va continua în camera preliminară sau dacă va fi judecat pe fond, o hotărâre cu efect definitiv asupra situației juridice a lui Georgescu.

În zilele următoare, instanța va analiza și măsura controlului judiciar, marți fiind programată verificarea prelungirii acestuia cu 60 de zile.

Călin Georgescu se află în centrul unor anchete penale multiple, declanșate în special după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, și se află în prezent sub control judiciar.

Una dintre cele mai importante investigații îl leagă de tentative împotriva ordinii constituționale și de planuri de lovitură de stat. În septembrie 2025, Georgescu și alte 21 de persoane, printre care fostul legionar Horațiu Potra, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la acțiuni împotriva statului. Procurorii susțin că grupul intenționa să preia puterea printr-un miting desfășurat în București, care a fost oprit de autorități. În plus, Procurorul General a menționat că acțiunile ar fi fost sprijinite printr-un „război hibrid” orchestrat de Rusia, incluzând conturi automate pe TikTok, ferme de troli și atacuri cibernetice la instituții publice.

Georgescu este anchetat și pentru propagandă fascistă și legionară. Această acuzație se bazează pe declarații publice făcute între 2020 și 2025, în care a elogiat personalități istorice precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. Procesul se desfășoară la Tribunalul București și prevede o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare.

Pe lângă aceste cazuri majore, procurorii investighează și alte fapte: răspândirea de informații false care amenință siguranța națională, fraude electorale și finanțare ilegală, cu peste 1 milion de euro nedeclarați utilizați în campania din 2024, precum și crearea unei organizații cu caracter fascist și antisemit.