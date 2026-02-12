În România, costul unui test de paternitate variază în funcție de tipul testului și de laboratorul ales. Prețurile pentru testele standard, realizate în mod privat, pornesc de la aproximativ 690–890 de lei și includ recoltarea prin tampon bucal și analiza ADN-ului.

Testele care au valoare legală, adică care pot fi folosite în instanță, au un cost mai ridicat, deoarece necesită recoltarea probelor într-un cadru controlat și documentație completă. Aceste teste juridice pot ajunge la aproximativ 3.000 de lei, în funcție de laborator și procedură.

Procedura unui test de paternitate este simplă și nedureroasă. Cea mai comună metodă implică recoltarea unei probe de salivă prin tampoane bucale de la copil și de la presupusul tată. Unele laboratoare acceptă și alte tipuri de probe, cum ar fi sânge sau păr, însă salivă rămâne metoda cea mai utilizată datorită ușurinței și non-invazivității sale.

După recoltare, probele sunt analizate în laborator pentru a identifica markerii genetici comuni între cele două persoane. Rezultatele sunt disponibile, de obicei, în 5–10 zile lucrătoare, în funcție de laborator.

Pe lângă aspectul financiar, este important de menționat și caracterul confidențial al testului. Majoritatea laboratoarelor garantează discreția totală și transmit rezultatele în mod securizat, fie online, fie în format fizic, direct către persoanele implicate.

Înainte de a efectua un test de paternitate, este recomandat să verificați acreditările laboratorului și să vă informați dacă rezultatul va avea sau nu valoare legală. Testele juridice necesită prezența ambelor părți și identificarea lor prin acte oficiale, în timp ce testele private pot fi realizate chiar și cu acordul unei singure persoane și fără prezență legală.

Astfel, un test de paternitate în România poate costa între 690 de lei pentru testele private și până la 3.000 de lei pentru testele cu valoare juridică, în funcție de tipul testului și de procedura aleasă. Este o procedură rapidă, nedureroasă și precisă, care oferă claritate în relațiile de familie și poate fi un instrument esențial pentru decizii legale sau personale. Alegerea unui laborator de încredere și înțelegerea procesului înainte de testare sunt pași esențiali pentru a obține rezultate corecte și fiabile.