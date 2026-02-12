Reducerea cotațiilor a fost influențată și de scăderea stocurilor din SUA, încetinirea creșterii producției de țiței de șist și creșterea așteptărilor privind cererea de petrol în 2026. Cu toate acestea, prețurile carburanților auto din România nu au scăzut, ba chiar au înregistrat ușoare creșteri, iar motivul principal este structura fiscală a țării.

Accizele și TVA-ul reprezintă mai mult de jumătate din prețul final al benzinei și motorinei. Acciza este o sumă fixă pe litru, în timp ce TVA-ul se aplică peste valoarea produsului, inclusiv peste acciză, amplificând astfel impactul fiscal.

Majorarea recentă a accizei și creșterea cotei standard de TVA la 21% au ridicat prețurile și au plasat România pe locul 14 în Uniunea Europeană ca preț la carburanți. Diferențele de taxe, cursul valutar, costurile logistice și structura pieței locale influențează această poziție.

„De aici apare şi senzaţia că România este «scumpă» în comparaţie cu vecinii săi. Diferenţele de taxe, cursul valutar, costurile logistice şi structura pieţei locale pot muta o zonă cu câteva poziţii în clasament de la o lună la alta. Astfel, locul 14 (n. red. poziția ocupată acum în UE de România din punctul de vedere al prețului la carburați) nu este un verdict definitiv, ci o fotografie de moment. În realitate, România nu are cele mai mari preţuri din Europa, dar nici avantajul pe care mulţi l-ar aştepta de la o ţară producătoare de ţiţei”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Joi, 12 februarie 2026, șoferii din România vor întâmpina o creștere de doi bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină. Un litru de benzină standard costă între 7,71 și 7,88 lei, iar un litru de benzină premium între 8,31 și 8,6 lei. Motorina standard ajunge între 8,05 și 8,16 lei pe litru, iar motorina premium între 8,41 și 8,71 lei. Prețul unui litru de GPL se menține între 3,9 și 3,96 lei.

Această situație arată că, în ciuda ieftinirii petrolului pe piețele internaționale, consumatorii români nu beneficiază direct de scăderi, prețul final fiind influențat în mod direct de fiscalitate și taxe. Astfel, șoferii trebuie să se aștepte în continuare la fluctuații ale prețurilor, determinate nu de cotațiile globale ale petrolului, ci de structura fiscală, cursul valutar și costurile logistice locale.

Prețul barilului de țiței Brent în România în 2026 a înregistrat fluctuații semnificative. La începutul anului, pe 1 ianuarie, un baril costa 269 lei, scăzând la 261 lei pe 8 ianuarie, cea mai mică cotație înregistrată până acum.

Ulterior, prețul a crescut la 291 lei pe 15 ianuarie, scăzând apoi la 278 lei pe 23 ianuarie, înainte de a urca din nou la 302 lei pe 30 ianuarie. În primele zile ale lunii februarie, cotația a atins 306 lei pe 3 februarie, pentru ca pe 4 februarie să scadă la 290 lei, revenind la 296 lei pe 8 februarie.