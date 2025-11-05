Documentul strategic va conține măsuri concrete pentru eliminarea barierelor logistice și administrative care încetinesc deplasarea forțelor armate între statele UE. Scopul este crearea unei „zone de mobilitate militară europene”, cu reguli standardizate și coridoare strategice de transport terestru, aerian și maritim.

Oficialii de la Bruxelles vorbesc despre un concept denumit neoficial „Schengen militar”, menit să permită mișcarea rapidă și coordonată a echipamentelor și personalului militar în caz de urgență.

Planul include adaptarea infrastructurii europene — drumuri, poduri și căi ferate — pentru a suporta greutatea vehiculelor militare moderne.

Un aspect central al documentului este modernizarea infrastructurii. În prezent, multe poduri și tuneluri nu pot susține transportul tancurilor și vehiculelor grele, iar aprobările pentru tranzitul militar între state pot dura zile.

Eurodeputatul polonez Dariusz Joński a explicat, potrivit publicației RMF24, că transportul echipamentului greu din vestul Europei către flancul estic ar putea fi blocat atât de restricțiile tehnice, cât și de birocrația excesivă.

El a subliniat că aceste probleme pot limita capacitatea Uniunii Europene de a reacționa rapid într-o criză de securitate.

Comisia Europeană intenționează să propună digitalizarea completă a proceselor logistice și vamale pentru transporturile militare, precum și crearea unui „cadru de urgență” care să permită prioritizarea operațiunilor militare în fața altor tipuri de transport.

De asemenea, se va pune accent pe protecția infrastructurii critice, considerată vitală pentru securitatea europeană.

Standardizarea procedurilor de transfer transfrontalier ar urma să reducă timpii de aprobare, permițând mișcarea rapidă a trupelor și echipamentelor în situații de criză.

Un alt obiectiv major al planului este încurajarea cooperării între statele membre prin împărțirea resurselor logistice și militare. Printre propuneri se află înființarea unei „flote europene de solidaritate”, formată din vagoane și locomotive specializate, care să poată fi redistribuite acolo unde este nevoie.

Polonia, aflată în prima linie a flancului estic, are un rol activ în modelarea strategiei și solicită ca inițiativele europene să fie compatibile cu structurile NATO. Comisia Europeană confirmă că lucrează îndeaproape cu Alianța Nord-Atlantică pentru a asigura interoperabilitatea și coerența strategică în domeniul apărării.