În cadrul emisiunii difuzate vineri seară, Traian Băsescu a vorbit despre practicile de corupție care, în opinia sa, s-au transformat într-un fenomen larg răspândit în relațiile dintre administrația publică și mediul de afaceri. Fostul președinte a afirmat că aceste mecanisme par să fi devenit obișnuință în procesul de obținere a contractelor publice.

„În mod categoric, este un interes pentru contractele posibile în viitorul apropiat de la Ministerul Apărării şi, în mod cert, sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari. Nu este un lucru nou, numai că acum se pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri”, a declarat Traian Băsescu.

El a mai precizat că frecvența acestor situații arată că fenomenul corupției s-a extins și a scăpat de sub control.

„Se pare că este modalitatea în care se obţin contractele, pentru că s-a întâmplat cu frecvenţă prea mare: ieri-alaltăieri unul mergea în cabinet la premier cu promisiunea, probabil, că va da 1,5 milioane şpagă, eu cred că erau bani pentru partid, în niciun caz pentru premier. Iar astăzi aflăm de incidentul de la Ministerul Apărării. Lucrurile par scăpate de sub control, dacă vreţi să fiu foarte sincer. Şi foarte mulţi oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupţia la un nivel inimaginabil. Dar uite că se probează, ştiţi?”, a completat fostul șef al statului.

Potrivit lui Băsescu, fenomenul corupției nu este nou, însă amploarea cazurilor recente indică o normalizare a acestor practici în interiorul aparatului administrativ și politic.

În continuarea discuției, Traian Băsescu a observat că, în ultima perioadă, anchetele DNA par să vizeze mai ales membri ai Partidului Național Liberal. Fostul președinte a precizat însă că nu consideră că aceste investigații ar fi motivate politic.

„Dar n-aş spune că DNA-ul este neapărat un instrument politic în preajma Congresului PSD. Mi-e greu să cred asta”, a adăugat el, subliniind că direcția anchetelor pare totuși concentrată asupra liberalilor.

Declarațiile sale vin în contextul în care numele premierului Ilie Bolojan a fost menționat într-un dosar de corupție instrumentat de procurorii anticorupție, alături de mai mulți lideri liberali.

Cazul în discuție vizează o întâlnire care a avut loc pe 23 septembrie la Palatul Victoria, între premierul Ilie Bolojan, șeful PNL Vaslui și omul de afaceri Fănel Bogos.

Discuția ar fi durat aproximativ 15 minute, iar ulterior au apărut acuzații conform cărora Bogos ar fi încercat să influențeze o decizie administrativă prin mijloace nelegale.

Fănel Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, după ce ar fi încercat să determine demiterea șefului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Tribunalul Vaslui a decis joi seară arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Decizia instanței a fost criticată de apărarea omului de afaceri, care a anunțat că va depune contestație.

Avocatul lui Fănel Bogos a declarat că hotărârea Tribunalului Vaslui este nedreaptă și că aceasta va fi atacată la Curtea de Apel Iași. El a menționat că instanța de fond nu a confirmat toate acuzațiile formulate de procurori.

„Este o decizie incorectă din punctul meu de vedere, dar e opinia magistratului judecător, o luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestaţie, lucru pe care l-am şi făcut oral. Am declarat contestaţie, urmând, probabil săptămâna viitoare, să ne prezentăm în faţa Curţii de Apel Iaşi să ne susţinem argumentele. Clientul meu şi-a susţinut nevinovăţia. De altfel, judecătorul de drepturi, din elementele care au fost comunicate în sală, înţeleg că nu a validat cel puţin o parte din acuzaţii, cea cu privire la şantaj. Asta am dedus eu din pronunţarea orală, că a apreciat că nu sunt elemente care să justifice reţinerea aşa-zisului şantaj, dar celelalte două acuzaţii, cea legată de cumpărarea de influenţă şi folosirea influenţei de către factorul politic, ar fi suficiente pentru arestarea preventivă”, a afirmat avocatul.

Apărătorul a explicat că va solicita reanalizarea probelor, considerând că acestea nu justifică o măsură atât de severă.

În același dosar, mai multe persoane au fost plasate sub control judiciar, printre care și președintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu. Ancheta continuă pentru a se stabili în ce măsură au fost implicate și alte persoane în presupusa rețea de influență.

Procurorii verifică posibile legături între mediul politic și cel de afaceri, în contextul unor contracte publice atribuite la nivel local și central.