În cadrul emisiunii difuzate de B1 TV, Traian Băsescu a comentat perspectivele electorale pentru alegerile din Capitală, afirmând că Daniel Băluță nu ar trebui să se bazeze pe un sprijin deplin din partea propriului partid. Potrivit fostului președinte, istoricul PSD arată că formațiunea are tendința de a-și submina candidații importanți, atunci când aceștia pot deveni concurenți interni pentru actuala conducere.

„Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca număr de voturi în propriul lui partid pentru că este un potențial înlocuitor și un înlocuitor gata oricând, fiind primarul general al Capitalei”, a declarat Traian Băsescu, reamintind că a deținut și el funcția de primar general între anii 2000 și 2004.

Fostul președinte a explicat că în trecut a fost martor la situații similare în cadrul campaniilor electorale, când unii lideri social-democrați au transmis informații compromițătoare chiar împotriva propriilor candidați. Aceste experiențe, spune el, confirmă o tradiție politică internă dificilă pentru PSD.

„Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații. Nu o să uit că în cele două campanii ale mele la președinția României am primit dosare și filmări și împotriva lui Năstase și împotriva lui Geoană, de la PSD. Că nu le-am folosit, e altă socoteală, dar le-am primit și sunt o realitate pe care o știe tot staff-ul meu (…) Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”, a adăugat Băsescu.

Afirmațiile sale sugerează că mizele interne din PSD ar putea influența semnificativ rezultatul alegerilor locale din Capitală. Fostul șef al statului a subliniat totodată că relațiile dintre liderii partidului sunt marcate de competiție și neîncredere, ceea ce ar putea slăbi coeziunea campaniei social-democrate.

Discuția s-a extins și asupra atribuțiilor și constrângerilor pe care le are Primăria Generală a Municipiului București. Traian Băsescu a atras atenția că actuala structură bugetară a Capitalei limitează puterea administrativă a primarului general, care gestionează un buget mult mai mic în comparație cu cel al sectoarelor.

„Eu o să fiu foarte sincer. Bucureștenii nu trebuie să aibă așteptări foarte mari de la primarul general. De ce? Pentră că Năstase, în egoismul lui feroce, a distrus bugetul Capitalei, l-a spart în șapte, și, practic, la Primăria Capitalei abia mai sunt bani să plătească subvenția la încălzire și subvenția la STB și dacă mai sunt bani de câteva cheltuieli. Iar restul banilor sunt toți la sectoare, unde, cu multă veselie, plantăm panseluțe, facem tot soiul spectacole. Nu spun că nu se fac și unele lucruri necesare de genul școli reparate sau spitale susținute, dar un București cu 7 bugete…”, a spus fostul președinte.

El a remarcat că, deși sectorizarea bugetului a fost justificată inițial prin dorința de a descentraliza administrația locală, în realitate acest sistem a fragmentat prioritățile de dezvoltare. În opinia lui Băsescu, lipsa unei coordonări eficiente între Primăria Generală și cele șase sectoare face dificilă implementarea unor proiecte de infrastructură majore, care să vizeze întregul oraș.

În plus, a arătat că resursele financiare ale Capitalei sunt direcționate în mare parte către subvențiile pentru transport și termoficare, ceea ce lasă puțin spațiu pentru investiții în dezvoltare urbană, modernizarea traficului sau reabilitarea sistemelor publice.

În aceeași intervenție televizată, Traian Băsescu a comentat și congresul recent al Partidului Social Democrat, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a fost ales președinte al formațiunii. Fostul șef al statului a spus că evenimentul a fost lipsit de relevanță politică, întrucât rezultatul era deja cunoscut, iar organizarea sa a părut mai degrabă o demonstrație de forță internă.

Inițial, Băsescu a evitat să comenteze, menționând că nu consideră necesar să analizeze un proces electoral fără miză reală. Ulterior, el a exprimat o opinie fermă despre modul în care a fost conceput congresul.

„Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni pentru că preşedintele… aveau alegeri de şase luni, când a renunţat Corlăţean. Deci, ce Congres, ce alegeri? De asta nu am vrut să-l comentez”, a afirmat fostul președinte al României, vineri seară.

Potrivit acestuia, evenimentul a fost mai degrabă o formalitate, iar organizarea la scară mare nu a avut o justificare politică sau administrativă. În opinia sa, desfășurarea unui congres cu mii de delegați pentru o candidatură unică arată o preocupare mai mare pentru imagine decât pentru procese democratice interne.