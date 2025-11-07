Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că speră ca, în cursul săptămânii viitoare, coaliția de guvernare să ajungă la un consens în privința proiectului de lege privind pensiile magistraților.

„Sper să săptămâna viitoare ajungem la o concluzie urmând ca după să vedem calea pe care mergem”, a afirmat șeful Executivului, invitat la HotNews.

După obținerea unui acord politic, urmează, potrivit premierului, un „dialog instituțional” cu reprezentanții sistemului judiciar.

„În a doua jumătate a lunii noiembrie e bine să venim cu o soluție pentru a relua acest proiect prin asumarea răspunderii guvernului ori pe cale guvernamentală, pentru a corecta aceste nedreptăți”, a adăugat Bolojan.

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis pe 20 octombrie sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la neconstituționalitatea Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților. Verdictul a fost pronunțat pe motive extrinseci – adică de procedură – fără a fi contestat fondul reformei.

Conform surselor citate de G4Media, pentru admiterea sesizării formulate de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. În sens contrar s-au pronunțat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian, rezultând astfel un scor de 5 la 4 în favoarea admiterii.

„Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituțională”, se arată în comunicatul publicat pe 20 octombrie.

Judecătorii au explicat că, deși Guvernul și-a asumat răspunderea pe acest proiect „cu respectarea art. 114 din Constituție” și a justificat urgența adoptării legii, lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii și nerespectarea termenului de 30 de zile pentru obținerea acestuia „încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție”.

CCR subliniază că angajarea răspunderii guvernamentale reprezintă un instrument constituțional de legiferare, „prin care se realizează controlul parlamentar și adoptarea rapidă a unor măsuri urgente”, dar respectarea tuturor avizelor obligatorii rămâne esențială pentru legalitatea actului.

De asemenea, Curtea a precizat că modificările succesive ale legislației nu contravin principiului securității juridice, „atât timp cât Parlamentul urmărește o finalitate rațională și coerentă”.

Hotărârea CCR este definitivă și obligatorie pentru toate instituțiile statului. Argumentele detaliate ale Curții vor fi incluse în decizia oficială ce urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.