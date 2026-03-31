Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis un mesaj dur în spațiul public, susținând că adoptarea bugetului de stat pentru anul în curs ar fi imposibilă fără integrarea unor măsuri de protecție socială propuse de social-democrați. Declarațiile sale vin în contextul unor tensiuni politice tot mai vizibile privind direcția politicilor economice și fiscale.

Mihai Fifor a subliniat că ideea de solidaritate socială nu reprezintă o opțiune politică secundară, ci o condiție esențială pentru echilibrul bugetar și menținerea stabilității sociale.

În mesajul său public, Mihai Fifor a insistat că măsurile de sprijin pentru categoriile vulnerabile trebuie să fie incluse explicit în bugetul de stat. Acesta a afirmat că numeroși cetățeni se confruntă cu presiuni financiare crescute, în contextul unor reforme economice percepute ca fiind dure și aplicate fără o evaluare suficientă a impactului social.

Potrivit deputatului PSD, aceste politici au amplificat sentimentul de insecuritate economică în rândul populației, afectând în special veniturile fixe și categoriile deja expuse riscului de sărăcie.

„Eu nu înțeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de ‘reforme’ aplicate cu barda, fără discernământ și fără vreo finalitate, alta decât satisfacția premierului. Românii, domnule Bolojan, nu sunt în stradă de drag. Sunt în stradă pentru că le-a ajuns cuțitul la os. Pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. Pentru că «reforma, fără excepții», amar numită de români a lui «Ilie Sărăcie», s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan. Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerității oarbe, de dragul austerității”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Discursul lui Mihai Fifor include și critici directe la adresa direcției administrative asociate cu Ilie Bolojan. Acesta susține că măsurile de reducere a cheltuielilor publice și reorganizările instituționale ar fi fost aplicate într-un mod accelerat, generând efecte sociale negative și tensiuni în mai multe sectoare.

În viziunea sa, România traversează o perioadă marcată de nemulțumiri sociale extinse, iar politicile de austeritate ar fi accentuat presiunea asupra populației. El a descris această abordare ca fiind lipsită de echilibru și insuficient adaptată realităților economice.

„Politica tăierilor otova, cu barda, fără analiza necesară, a adus întreaga țară într-o stare de nemulțumire generală. Se pot reduce costuri. Se pot reface echilibrele economice. Dar nu prin concedieri în lanț și tăieri brute de venituri. Nu prin aroganță și umilință. Nu prin sacrificarea păcii sociale. Economia nu este contabilitate. Este un organism viu, care are nevoie de stabilitate, încredere și măsuri echilibrate. În cele șapte luni de când țara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Țara merge rău. O spun toate sondajele. Și se vede în buzunarele oamenilor și în datele oficiale care confirmă recesiunea. O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică și socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil. Nemulțumirea generalizată nu întărește disciplina bugetară – o subminează. Lipsa de încredere în decidenți slăbește instituțiile și expune România la riscuri economice și politice majore”, a mai transmis deputatul PSD.

Fifor avertizează că acumularea tensiunilor sociale ar putea conduce la o deteriorare a stabilității generale. În opinia sa, lipsa încrederii în instituțiile statului și creșterea nemulțumirii populației pot afecta atât disciplina bugetară, cât și capacitatea de guvernare economică.

Totodată, acesta susține că o criză socială profundă ar putea compromite obiectivele de reducere a deficitului bugetar, amplificând vulnerabilitățile economice ale statului.

„Bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame și veterani, menținerea finanțării Educației – toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcția bugetară. Fără solidaritate nu există stabilitate, iar fără stabilitate nu există reformă sustenabilă. Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiță?”, a completat Mihai Fifor.